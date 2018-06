Partner Kočí se dopustil trapasu, motýlek ho zařadil k číšníkům

Dress code aneb je to věda Pravidla Plesu v Opeře Cravate noire - smokink Základními barvami jsou bílá a černá. Na pozvánce k plesu je uveden oděv pro tuto událost předepsaný. Cravate noir, black tie či dinner jacket znamenají, že pán obleče smokink. To pochází z dřívějších časů, po večeři odešli pánové do salonku a dali si doutník, aby neobtěžovali dámy. Samozřejmě se převlékli, odložili frak a vzali si oděv "for smoking" Kalhoty u smokinku pán obléká s jedním širším lampasem, bez manžet, jedno nebo i dvouřadové sako s šálovým límcem, s klopami vyloženými hedvábím, s bílou nebo krémovou naškrobenou košilí (bez krajek!), na náprsence má jednoduchou ozdobu. Může mít i jehlici. Černá vesta. Na krku černý motýl, v kapsičce bílý kapesníček. Protože tzv. pravidlo, že jaká je barva kapesníčku, taková musí být barva ponožek, je pouhou legendou, má na nohou černé hedvábné ponožky. Ponožky neprůsvitné, v délce odpovídající, tedy aby mu nebylo vidět nahou nohu, když si ji snad dá přes druhou. Má lehké černé kožené boty. Boty mají tenkou koženou podrážku. Klobouk, vrchol pánského outfitu, je typu diplomat. A samozřejmě doplňky – bílá šála, šedé rukavice, samozřejmě kožené, tmavší plášť – ale ve smokinku může jít po ulici bez pláště. Vesta nemusí být k bílému smokinku, k tomu jenom černý skládaný pás a černý kapesníček, ale dnes se už vesty ke smokinku nenosí. Řády pouze v miniatuře. Nosí se vlevo, ovšem tančící vždycky bez řádů. Cravate blanche - frak Cravate blanche, white tie, evening dress, tail-coat - to všechno napovídá, že pán se obléká do fraku. Tedy do kalhot se dvěma úzkými proužky – lampasy – bez manžet, a pochopitelně nejsou (ani ty smokinkové) ze syntetického materiálu, vesta je z bílého rypsu, sako s hedvábnými klopami a samozřejmě s krovkami. Bílá košile není jenom naškrobená, ale má vyztuženou náprsenku, tuhý límeček se zahnutými růžky, místo obyčejných knoflíčků se používají perlové (popřípadě diamanty, ale to už je nad povinnost). Motýlek bude ručně vázaný, samozřejmě bílý. Černý totiž patří číšníkům. Opět pak černé hedvábné ponožky a k nim černé lakovky anebo boty velmi jemné, hedvábná bílá šála, bílé glazé rukavičky. Na hlavu k fraku patří cylindr, hodinky se nenosí – respektive jsou povoleny pouze kapesní. Nejsou přípustné náramkové hodinky, ani kdyby byly super drahé, proto je pro jistotu sundáme. Bez pláště se pak ve fraku nelze pohybovat po ulici. Na frak také náležejí řády v původní velikosti, ale jenom na plesech reprezentačních. Opět tančící bez řádů. Rukavičky pánové při tanci nesundávají, šetří tím oblečení dam. Do klopy saka gardenie či orchidej. Manželé Veronika Žilková a Martin Stropnický se oblékli podle pravidel. Dress code pro dámy Dáma si k pánovu smokinku může vzít malou večerní, tedy krátkou sukni šatů zvaných koktejlky. K fraku je pak dáma ve velké večerní toaletě, s dekoltem. Nejvhodnější jsou však samozřejmě dlouhé šaty, lépe s ramínky než bez nich. K šatům s nahými pažemi má dáma dlouhé těsné rukavičky. Šperky v každém případě jenom střídmé. Pravá dáma totiž nejde na ples, aby dávala všem ostatním najevo "že na to má". Líčení rovněž není nutností. Méně je více.Dáma si však navlékne i punčochy, vždycky a všude, při jakékoli oficiální příležitosti – ale nemá je ke střevíčkům páskovým, k těm patří pouze upravené nehty. Proto je pochopitelně vhodnější vzít si ples střevíčky jiné, které zakrývají přední polovinu nohy. Ples je pak výjimečnou příležitostí, kdy dáma přichází bez klobouku. Ten totiž při některých úpravách účesů může předchozí snažení výrazně poškodit. Dlouhé rukavičky dáma nemusí odložit ani při jídle, zvlášť podává-li se tzv. finger food, při té se nemusí používat příbor. V tomto bodě se ovšem pravidla bontonu dost rozcházejí, jedna tvrdí, že se rukavice neodkládají, druhá, že v nich je možné držet jenom nápoje, podle třetí se odkládají, a nejen při jídle, ale i při podání ruky. My je odložíme jenom na podání ruky hlavě státu a jeho manželce. Orukavičkovanou ruku také pán nepolíbí, ani kdyby byl sebezdvořilejší. Rukavičky mají stejnou barvu jako boty. Kabelka na ples bude titěrná, aby ji dáma mohla odložit i na stůl. Plášť bude co nejlepší, ale lze se spokojit i s kožešinovým boa anebo s hedvábným šálem. Móda je k dámám prostě milosrdná. Zdroj: Ples v Opeře