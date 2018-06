Faux Pas oslavilo třetí narozeniny

Módní skupina Faux Pas uspořádala na počest svého tříletého výročí působení na českém módním trhu nekonformní fashion show v pražském klubu Roxy. Vzduch, který Faux Pas pořádně rozvířilo, byl nasáklý dráždivě svůdnou kom

binací vyzývavé erotiky a nevinné cudnosti.

Muž a žena

V zaplněném klubu Roxy se do podmanivých rytmů house music ozývají první tóny Svatebního pochodu Mendelsona-Bartholdyho. Diváci zpozorní. V Roxy už určitě slyšeli lecos, ale typickou oddávací znělku by tady nečekali. Vchází nekonformní nevěsta s nakrátko ostříhanými, zářivě modrými vlasy v bílých krajkových šatech, jejichž průhlednost zakrývá v oblastech genitálií jen bílá kabelka ve tvaru kosočtverce. Neobvyklá nevěsta si ji občas nervózně popotahuje, protože si není jistá, jestli se kabelce opravdu podařilo alespoň něco zakrýt. Její pozornost se ovšem jinak plně věnuje novomaželovi po jejím boku. Hubený, toporně vyhlížející mladík je také celý v bílém - na krajkové košili má velmi pečlivě uvázanou bílou kravatu, kalhoty mu těsně obepínají jeho útlé nohy. Opatrně oblíká nevěstě závoj, sundavá prstýnek, ona se do něj opět zavěsí a pak jdou mladí manželé, vlastně už zase svobodní, pomalým a vážným krokem pozadu nazpátek.

Ze tří svateb, které se tu dnes večer mají odehrát, je tato jediná heterosexuální. Módní návrháři a autoři choreografie módní přehlídky Faux Pas Jolana Izbická a Josef Čechota se proto na ní museli zgusta vyřádit a obrátit ji celou naruby. “V životě to taky kolikrát chodí přesně obráceně, než jak jsme si to naplánovali,” vysvětluje polopánská část návrhářského týmu Faux Pas Josef Čechota. “Chtěli jsme to tříleté výročí vzniku Faux Pas jaksepatří oslavit,” směje se Jolana Izbická.

Růžový sen

Ale to už na pódium nabíhá démonicky vyhlížející model v růžovém tričku a růžových kalhotech. Jeho partnerka má na sobě růžové obepínající body, na nose posazené velké růžové brýle. “Chtěli jsme, aby z naší přehlídky byl cítit příběh,” vypráví Josef Čechota. “Na začátku každého vztahu žijeme v růžových snech a díváme se na toho druhého i na svět skrz růžové brýle,” doplňuje Jolana Izbická.

Po růžové kolekci se před diváky přitančí dvě nádherné mulatky ve vyzývavém černém spodním prádle. Pečlivými pohyby a barvou kůže připomínají dvě lačné tygřice. Duhové reflexe výborné choreografie světel jim vytvářejí duhu na jinak holém těle.

Isabela Rosselini

Přichází hlavní bod večera. Isabela Rosselini. Na plátnu nad pódiem se objeví známá scéna z kultovního filmu Modrý samet.

“Zazpívej mi ... Blue Velvet dialogy

Sál prozáří tmavě modrá světla. Na pódium pomalu vchází dívka v dlouhých šatech z modrého sametu se snad nikde nekončící vlečkou. Vypadá přesně jako Rosselini. Americký účes, sytě červená rťenka - nevíte, jestli je strašně krásná nebo strašně ošklivá. Něčím vás přitahuje a odpuzuje zároveň. Páry se houpají v rytmu a Rosselini svým magickým hlasem rozezpívává publikum. Ozývá se souhlasný pískot a první potlesk. Do starého presleyovského hitu se nenápadně mísí první tóny vkusného house.

Modelky a modelové do sebe energicky a naštvaně strkají. Největší pozornost upoutá krátká elastická podprsenka, která končí těsně pod bradavkami modelky. Lačné pohledy mužů, kteří si zoufale přáli, aby se modelka nepatřičně pohnula a podprsenka se jen nepatrně posunula výš, jen posilovaly atmosféru dráždivého svádění a erotického nažhavení, kterou Faux Pas v Roxy vyvolalo. Modelky v lesklých šatech procházejí vážně po pódiu, rukama si za sebou drží velká kulatá zrcadla, ve kterých se odrážejí jejich odhalená záda. Působí to nečekaně svůdně.

Muž a muž

Druhá svatba tohoto večera se je stříbrně šedivá. Manželský svazek spolu uzavírají dva holohlaví mladíci. Pro nejvýznamější okamžik svého života se oblékli do obepínajících stříbrných šatů, v ruce nesou květiny. Když dojdou na konec pódia, manžel odhodí manželovi závoj a dlouze a hluboce ho políbí. Mladý manžel se snaží uhybat, ale už tady je jasné, kdo bude u nich doma nosit kalhoty - v líbání se i přes zdrženlivé náznaky pokračuje dál. Není úplně zřejmé, který z modelů bude mít potom doma víc problémů...

První šaty si návrhářka Jolana Izbická ušila ve svých čtrnácti letech. Jako materiál tenkrát použila ruskou vlajku. Fascinace červenou jí zůstala dodnes, napadne vás při pohledu na další kolekci, která je právě ve znamení červeno červené červeně.

Červená kolekce

Červená světla probleskují stroboskopy, které zrychlují a zmechanizovávají pohyby modelek. Dlouhé a nesmírně elegantní lesklé saténové šaty, vyzývavě červené a odhalující ramena, bezesporu patří do Top 5 Faux Pas. Plasový červeně pruhovaný zdviháček kolem krku jen dodává celému modelu na důstojnosti. “Vždycky mě fascinovala egyptská civilizace,” prozrazuje na sebe Jolana Izbická. “Způsobem oblíkání, líčením, vědomostmi a kulturou. Co se inspirace týče, je nevyčerpatelná,” říká Jolana.

Tak tenhle pár vypadá dost nepřístupně, řeknete si. Modelka svojí podprsenkou, posetou hřebíky, jako by dávala všem najevo: “A zkuste si šáhnout!” Její partner má zase tričko poseté zámky. Tyto modely musely mít počátek své inspirace někde v železářství, pomyslíte si. “Ke každému člověku potřebujete najít klíč než se k němu dostanete,” vyvrací mi teorii o návrháři posedlém panem Břendou Josef Čechota. “A málokdy stačí jeden universální klíč. Musíte jich mít víc a každý na něc

o jiného.”

Žena a žena

Na poslední svatbě si své “ano” vymění dvě ženy. Nevěsta drží kytici bílých růží, oblečená je v černém korzetu, který jí změkčuje červený závoj kolem těla. Po pódiu neelegantně dupe ve vysokých černých holínkách a občas se svádivě pošimrá červeným peříč kem.

V ostrém rytmu taneční hudby vcházejí modelové v černém. Jeden má na hrudi červené stužky, typicky přeložené jako připomínka zemřelých v důsledku nemoci AIDS, a druhý složené kondomy v průhledných obalech. Teprve když se snaží od sebe odejít, diváci zjistí, že oba dva modely jsou nelozlučně propojeny jedním dlouhým rukávem. “I tohle je příběh,” poznamenává Josef Čechota. “Kolikrát chcete s něčím prásknout do bot a odejít, a neuvědomujete si zodpovědnost, kterou za druhého máte tím, že jste si jej k sobě připoutali,” vysvětluje Josef. “Šlo nám o spojení nemoci a nebezpečí, vyjádřit ten strach, že skoro každý si trochu někdy někde nedal pozor,” doplňuje Jolana Izbická.

Typicky atypická promenáda v plavkách na závěr

A jako u každé správné módní přehlídky - nakonec plavky! I když modelky toho měly během přehlídky leckdy na sobě tak málo, že žádostivci lepých křivek už si jistě na své přišli...

Modrozelené šaty z nekompromisně přiléhavého materiálu byly výborným nápadem, jak svěže a lehce zakončit show. Lemy, které obkreslují otevřená místa na pase nebo na břiše, ve fosforeskujícím světle ostře září, takže se chvílemi zdá, jakoby po pódiu běhaly čárky a křivky.