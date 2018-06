Fatboy Slim nastoupil do protialkoholní léčebny

"Norman šel na léčení dobrovolně, aby vyřešil svůj problém se závislostí na alkoholu. Předpokládáme, že bude brzy zpátky," uvedl dýdžejův tiskový mluvčí Garry Blackburn. Zároveň dodal, že by léčba neměla narušit žádnou z jeho plánovaných show.

"Norman se sám rozhodl odejít na kliniku, protože uznal, že je to jediný způsob, jak se zbavit závislosti na alkoholu, a že je to pro jeho dobro. Vybral si kliniku na jihu Anglie, protože tam mají v léčbě dobré výsledky a je to v klidné lokalitě," prozradil pro deník The Sun zdroj z blízkého okolí.

Hvězda taneční muziky se nikdy netajila svojí láskou k alkoholu, která trvá už několik let. Cook sám dokonce řekl, že jediný rozdíl mezi ním a jeho alter egem Fatboyem byla hrozná havajská košile a flaška vodky.

"Zkoušel jsem být na pódiu střízlivý, ale nebyla to taková zábava. V tom, co dělám, je určitá bravura. A potřeboval jsem hodně alkoholu na to, abych přestal přemýšlet nad tím, proč si omotávám hlavu ručníkem," přiznal Norman Cook.