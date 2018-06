Fasterová podala trestní oznámení: Dan mě zmlátil a chtěl znásilnit!

"Trestní oznámení jsem na něj podala za fyzické napadení, pokus o znásilnění, krádež, omezování lidské svobody a ničení cizích věcí," potvrdila Fasterová iDNES.cz.

Pár se seznámil ve třetí řadě reality show televize Prima Vyvolení: Noví hrdinové. Zprávy o násilí se objevily na konci minulého roku. "Mlátil se mnou o zeď, pokusil se mě znásilnit, a ještě na to nechal koukat dva své kamarády," řekla tehdy deníku Blesk Fasterová. Jinému bulvárnímu serveru zase popisovala, že ji Holovský mimo jiné tahal po koberci a škrtil ji.

Holovský to popírá a jako svědky označuje právě své dva známé, kteří pracují u městské policie. O Fasterové také tvrdí, že užívá marihuanu a kokain. Násilný incident se měl stát po návštěvě diskotéky v Liberci. Holovský se prý v lednu vrátil ke své bývalé přítelkyni Karolíně.

Očekávání, která měli milenci na začátku jejich vztahu, se podle všeho nenaplnila. "Jsem opravdu šťastný. Bál jsem se, jak to bude vypadat mimo vilu, ale je to tisíckrát krásnější," svěřil se Holovský po svém zářijovém odchodu z Vily. "Já svou výhru už mám. Je to moje Verunka," odpověděl tehdy na dotaz, zda ho nemrzí vyřazení ze soutěže VyVolení. - více zde

Bývalý pár také v listopadu pro iDNES.cz nafotil sérii odvážných fotografií. - více zde