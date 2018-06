VIDEO: Kurková oželela kvůli Maxové Den díkůvzdání, Bryan Adams kytaru

Desátý ročník Fashion for kids se inspiroval náladou třicátých let. Velmi posloužil i slavný snímek Velký Gatsby, jenž položil základy šatům, které byly k vidění. Hlavní hvězdou mola byla supermodelka a příležitostná herečka Karolína Kurková (30), která musela oželet i povinnosti manželky provdané za Američana.

„Vždycky Terezce ráda pomůžu, i když to nepřišlo zrovna v nejlepší dobu. Ve čtvrtek byl v Americe Thanksgiving Day, tedy Den díkůvzdání, a protože jsme taková českoamerická rodina, hodně to dodržujeme, pro Američany je to velký den. Nemohla jsem tedy být se svou rodinou, ale aspoň jsem s rodinou Terezy Maxové a její nadací a pomohli jsme dobré věci,“ řekla na kameru iDNES.cz Kurková, jejímž manželem je bývalý profesionální voják Archie Drury.

Nejočekávanějším hostem pak byl zpěvák Bryan Adams, který je dlouholetým kamarádem Terezy Maxové. Té dokonce sám nafotil kalendář, neboť se vedle hudby věnuje i profesionálnímu fotografování. V pražském Obecním domě zazpíval několik svých starých hitů i novější písničky. Publikum ho odměnilo bouřlivým potleskem vestoje. Výrazný zážitek si odnesla i divačka, která vydražila zpěvákovu kytaru za rovných 200 tisíc.



Fashion for kids 2014 - Bryan Adams

Zajímavostí je, že se v roli modelů poprvé společně představili i moderátoři Zpráv Gabriela Kratochvílová a Roman Šebrle, který se na molo postavil podruhé v životě.

„Nejlehčí je samozřejmě desetiboj, člověk ho dělal celý život a nějak se k němu dopracoval. Moderování je pro mě stále těžké, ale lepším se a lepšit se budu, a modeling byl pro dobrou věc. Je výhodou, že nám sportovcům se ledacos promine,“ odpověděl na otázku, kterou z disciplín zvládá nejlépe.

Moderování se ujala Adela Banášová, která by se v budoucnu nebránila jiné roli, roli modelky.

„Velmi ráda se vrhám do všeho, co není moje profese kromě nějaké chirurgie, nebo do povolání, kde bych mohla nějak ublížit, takže kdyby někdo chtěl, abych předváděla, problém s tím nemám. Bylo by to pak na publiku, jestli by se jim to líbilo nebo ne,“ uvedla.

Charitativní módní přehlídka Fashion for Kids se konala už podesáté. V uplynulých letech Terezu Maxovou a její práci přijeli na přehlídku podpořit světové supermodelky Yasmin LeBon, Alek Wek, Karen Mulder, Paulina Pořížková či Eva Herzigová.