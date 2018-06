Farnou vzali na gympl. Oslavila to čajem

Zpívání své dcery sice fandí, ale především dbají na její vzdělání. Radostnou novinu volala Ewa hned v úterý, kdy se ji dozvěděla, nejdřív domů mamince a pak hned do práce tatínkovi. Dalším rozesílala textové zprávy následujícího znění:

"Yoo! Vzali mě! I celou naši třídu! Wow - jdem to zajíst do pizzerky a pak do čajky zapít - čajem. Hurá! Teď už čtyři měsíce jenom hudba!" hlásila do světa šťastná Ewa Farna.

Celou třídou myslela spolužáky, kteří se na těšínské gymnázium hlásili s ní. Přijímací zkoušky na něj nikdo z nich nedělal, všichni byli přijati jen podle výsledků studia na základní škole, podle hodnocení učitelů a v potaz se braly také účasti na různých školních soutěžích. "Jsem šťastná, že jsme se dostali všichni a budeme zase pohromadě," říká mladá zpěvačka.

Těšínské gymnázium je všeobecné a od ostatních se liší pouze tím, že vyučovacím jazykem je polština. Stejně tomu bylo i na základní škole ve Vendryni, které dá Ewa za dva měsíce sbohem.