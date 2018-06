VIDEO: Farna během hokejového zápasu chytala ve výstroji v bráně puky

Výzva zněla jasně: Hokej s HC Sparta. „Tak to nemůžeme dát, to je výzva, která se netýká jenom mě,“ obávala se Ewa a domnívala se, že bude muset losovat další úkol. Nakonec ale všechno klaplo a zpěvačka se na ledové ploše postavila do hokejové brány a ukázala, co v ní je.

„Nebruslila jsem asi dva roky a neměla jsem na sobě nikdy brankářskou výstroj. A hlavně tady je asi deset tisíc lidí, strašně moc Brňáků, kteří mě vypískají, protože budu mít sparťanský dres,“ děsila se Farna, která si raději nasadila i suspenzor, aby na ledě nepřišla k úrazu.

„Myslím, že před tím psychickým nátlakem mě ale jen tak nějaká výstroj neochrání. Myslím si, že ty lidi budou vostrý,“ sdělila ve videu. Nakonec to dopadlo dobře. „Je to neuvěřitelný, já jsem strašně ráda, že se to podařilo takhle vyřešit a moc děkuju všem, kteří tomu byli nakloněni. Stalo se to přímo na zápase. Je to neuvěřitelný a jsem zvědavá, co bude dál,“ smála se.