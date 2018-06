Farna má problém, bojí se zavírat na záchodě

"Nemám ráda malé uzavřené prostory, jet ve výtahu a zaseknout se, tak se zblázním. I když se mi to jednou stalo, jeli jsme výtahem tehdy s taťkou. Pamatuju si, jak mačkal všechny čudlíky, a naštěstí se to brzy zase rozjelo. On je taky klaustrofobik, zdědila jsem to po něm, vlastně asi po obou rodičích," říká Farna. Problém má občas i se zavíráním se na záchodě. "Tam to ale překonám a vždycky se zavírám, fakt," dodává se smíchem.



Ewa Farna

Zpěvačka momentálně finišuje se svým prvním koncertním turné Zazpívej si na Ewa Tour 2008. Před sebou má poslední čtyři koncerty, mezi jinými poslední květnový den rodnou Vendryni. Pořadatelé jako by o její fobii věděli, koncerty se totiž na mnohých místech přesouvají z důvodu velkého zájmu do větších prostor. Poslední koncert, pražský, který je na programu 17. června, se například z Kulturního centra Novodvorská přesunul do Kongresového centra.

"Vyhovují mi větší sály, v malém sále, kde jsem hodně blízko publiku a kde je stísněný prostor na jevišti, se necítím nejlíp, za to ale asi může ta moje fobie. A pak mi nedělají dobře šatny bez oken, v takových bych byla úplně vyřízená," svěřuje se zpěvačka.

Na konec turné se vůbec netěší. "Jsem sice trochu unavená, ale nechci, aby to skončilo, hrozně mě to baví," říká. I po skončení turné, které může spolu s producenty už teď nazvat úspěšným, se má Ewa na co těšit. Je totiž horkou kandidátkou na vítězství ve čtvrtém ročníku prestižní televizní ankety Jetix Kids Awards, kterou pořádá dětská kabelová televize Jetix. O svých idolech v ní hlasují pochopitelně děti a výsledky jejich hlasování oznámí Leoš Mareš 22. června v pražských 02 Žlutých lázních. Farna již v minulých letech přízeň dětí získala, letos jsou v anketě o nejoblíbenější zpěvačku vedle ní nominovány Lucie Bílá a Lucie Vondráčková.