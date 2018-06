Farna: image cosmorebelky neshodila ani kvůli Slavíkům

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Ewa Farna skončila na Slavících čtvrtá, což je na čtrnáctiletou určitě velký úspěch. Jako malá holka se na akci také oblékla, kombinaci korálkové kravaty, krajky a saténu si málokdo s občankou lajstne. Opravdu mě ale zaujaly červené podkolenky čouhající z nízkých kozaček. To si Ewa nevymyslela, ono se to vážně nosí! Sice to nedává smysl, ale nosí. Jen dneska v metru jsem napočítala asi tři podobné případy. Minulý týden jsem se zase dočetla, že Farna má být středoevropským ekvivalentem kanadské zpěvačky Avril Lavigne, modly všech cosmorebelek. Avril je nyní ve světě spíše synonymem pro rozmazleného fracka, kterému sláva stoupla do hlavy, takže to bych Ewě nepřála. Spíš doufám, že se jí Lucie Bílá bude pořád držet jako železná koule u nohy a stahovat ji k zemi.

Modelka a herečka Jitka Kocurová se doslova blýskla ve zlatých ultraúzkých kalhotách. Ta černá barva na zbytku oblečení mi k nim ale přijde moc tvrdá, vybrala bych spíš něco v měkčím odstínu.

Romana Vítová jako každá těhotná krasavice jenom kvete. I ona si oblékla metalické kalhoty a hnědá jim svědčí určitě víc. Bílá úpletová tunika je bezvadný kousek do studených plískanic a hnědé kozačky jsou pro letošní zimu nutností. Skoro žádné jiné se teď totiž neprodávají. V Americe jim slávu určitě zajistila Britney Spearsová, která ty svoje jedny v podstatě nesundá z nohy. Taky jsem podlehla, mám je a užívám si ten pocit štěstíčka, že jsem konečně trendy a in:))).

