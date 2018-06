Farna dělala sboristku Langerové, zpívala v davu pod pódiem

"Když jsem začínala vystupovat, tak jsem Vodu živou na koncertech často zpívala, proto ji perfektně umím. Jsem ráda, že si občas můžu tahle zazpívat pod pódiem a ne na něm, tak jsme to s mamčou pěkně rozjely," smála se Farna. I Langerová její podporu ocenila. "Je příjemný, když se někdo z kolegů při vystoupení přidá a nekouká na mě jako na konkurenci." Obě se ale na křtu kalendáře ukázaly ještě v jiném světle - Aneta jako Červená karkulka, Ewa zase coby jezinka. Za pohádkové osobnosti se převlékly před objektiv fotografky Dity Pepe právě pro kalendář, který slavnostně pokřtil Michal Horáček.

Z dalších osobností se do projektu zapojili třeba Martin Dejdar, který je se svými dětmi zvěčněný jako Kocour v botách, Ivana Chýlková se synem Jáchymem coby Sněhová královna, nebo Dominik Hašek s dcerou Dominikou v roli Pipi punčochaté. Záměr projektu zvěčnit známé tváře s jejich dětmi nebo příbuznými ale narušila tříletá sestra Ewy Farné, která se odmítla fotit. Zpěvačka je tak jako jediná na fotce osamělá. "Měla jsem mít jako Smolíčka pacholíčka svou mladší sestřičku, která je ovšem ještě drzejší než její starší sestřička, tak se zasekla a řvala, že se fotit nebude. A když jsme jí ani po půl hodině nepřesvědčili, tak jsme to vzdali a jsem tam sama," vysvětlila Farna na křtu.

Naopak Aneta Langerová měla trochu strach, jak se k focení postaví její dva malí synovci, kterým připadla role myslivců, ale zbytečně. "Bylo to s nimi trochu složitý, protože dostat malé děti před objektiv, aby v klidu postály, je náročný úkol. Ale kluci byli skvělí, drželi se své flintičky a statečně pózovali," vzpomínala Langerová. Jediné, co ji trochu mrzelo, že Karkulčin vlk, jako všechny zvířata na dalších fotkách, byl umělý. "S živým vlkem jsem se totiž ještě nikdy nepotkala, ale ono by to focení asi tak hladce nešlo," dodala.