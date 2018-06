Reality show Farma zná vítěze, milion získal Michal Páleník

"Jsem velmi nervózní a čekám, jak to dopadne. V sobotu jsem si dopřál masáž a wellnes. Doma jsem relaxoval a snažil se dohnat tu dvouměsíční díru," řekl pár hodin před soubojem Michal Páleník.

Kdo byl na Farmě

Odpočinek mu evidentně prospěl. Ve velkém finále, které se skládalo z několika duelů, získal jako první tři cenné body - první za rychlejší dojení mléka, druhý za přelévání vína a třetí od televizních diváků, kteří hlasovali od čtvrtečního večera. Šárka Havrlíková ukořistila jen bod za vědomostní souboj.

Páleník už před velkým finále uvedl, že se o případnou výhru podělí. "nechal bych si nějakou rezervu na účtu, protože jsem šetřivý kluk. Chtěl bych cestovat a možná vynahradit pár věcí farmářům - třeba Jirkovi, se kterým se vídám i mimo soutěž," uvedl nový český milionář.

Finalisté Farmy Michal Páleník a Šárka Havrlíková

Dobrodružná letní show Farma odstartovala na obrazovce Novy 24. června 2012, kdy se dvanáct soutěžících muselo vypořádat s těžkou sedláckou dřinou a obejít se bez všech vymožeností civilizace i kontaktu s blízkými.

Každý týden opustil usedlost jeden hráč poté, co prohrál se soupeřem v duelu. Soutěžícími, které mohli diváci v létě sledovat na Farmě, byli David Hudák, Sára Sihelská, Jana Stránská, Milan Buriánek, Michaela Králová, Jiří Král, Libuše Vostrá, Miroslav Tyrš, Kubí Reithmaier a Jana Kadeřávková.

Dva poslední jmenovaní se zároveň postarali o vyhrocené situace. Kadeřávková poprvé opustila Farmu kvůli operaci slepého střeva a po návratu zase v okamžiku, kdy ji došla trpělivost a další působení v reality show odmítla.

Tereza Pergnerová

Reithmaiera zase vrátila do hry Michaela Králová, která mu přenechala svoje místo poté, co duel prohrál. Podruhé se zase vrátil díky Kadeřávkové, za níž podle pravidel musel do hry ten, kdo prohrál poslední duel. Tehdy to byl právě Reithmaier.

Reality show moderovala Tereza Pergnerová.