Farářka v penzi v 66 letech porodila dvojčata

Dva chlapci přišli na svět před zhruba dvěma týdny císařským řezem v nemocnici v Churu. Informaci o porodu potvrdil listu Sonntags-Blick mluvčí nemocnice Martin Vincenz.

"Je neuvěřitelné, co dnes medicína dokáže," cituje deník matku dvojčat. Švýcarka, která bude na výchovu dvojčat sama, o pozornost médií prý nemá zájem a chce si mateřství v tichosti vychutnat.

Bývalá farářka údajně před těhotenstvím odjela na Ukrajinu, kde je kromě dárcovství spermatu povolené darovat i vajíčka. Různé agentury prý za několik tisíc franků ženám nabízejí, aby si na Ukrajině bez ohledu na věk splnily přání stát se matkou.

Za uplynulých pět let se lékaři ve Švýcarsku starali nejméně o čtyři rodičky starší šedesáti let. Světový rekord patří Indce Omkali Charan Singhové, která v roce 2008 porodila dvojčata, když jí bylo 70 let.