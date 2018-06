Faráři se zdá socha světice příliš přitažlivá

"Kde je poprsí příliš výrazné, nelze mluvit o svátosti," řekl osmašedesátiletý farář Ľubomír Sedlák listu Nový čas, jehož reportéři odhadli velikost inkriminované části na "trojky", nemluvě o tom, že socha koketně krčí koleno, byť obojí zcela halí roucho.

"Co to bylo za umělce? Cožpak byla Panna Marie žena, která se chtěla producírovat, své vnady ukazovat, koleno vystrkovat? Nikdy nechodila po světě v takové podobě," svolává farář hromy a blesky na autora díla, který nevzal v potaz, že světice by měla být vzorem pro křesťanské ženy i v oblékání - aby nevzbuzovaly u mužů nežádoucí touhy.

Prudérní duchovní nastoupil na místní faru teprve v říjnu a má za sebou působení už v mnoha farnostech. "Měl takové svérázné manýry. Večer chodíval po dědině a sledoval, zda se někdo nekouká v televizi na porno," vzpomíná farník z předchozího působiště v Jelenci u Nitry na doby, než si místní obec věřících vymohla pastýřovo přeložení.

Zprávy o pobouřených duchovních možná ale patří už do repertoáru okurkové sezóny. Loni v létě se Slovensko zase bavilo na účet faráře z Rajeckých Teplic, kterého rozhněval reklamní poutač u silnice poblíž kostela.

Na billboardu šarmantní dáma, prý příliš odhalená, propagovala místní lázně, než ji

oddaní věřící pod rouškou tmy oděli bílým sprejem od hlavy až k patě. Do té doby ukazovala jednu ruku a nohu do poloviny stehna.