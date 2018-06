Farář Zibi se chystá na půlnoční

Vánoce slaví netradičně. Doma si postaví betlém, večeří už v poledne a jí kapra bez bramborového salátu.

"Sám vařit neumím, ale naštěstí mi slavnostní jídlo servírují přátelé. Chodím k nim v poledne proto, že je nechci rušit u štědrovečerní večeře. A protože brambory jako takové nemusím, nic mi neříká ani bramborový salát. Hlavně je kapr už sám o sobě taková lahůdka, že ho přece na talíři nemůžu kombinovat s ničím jiným," říká Czendlik.

Štědrý den stráví odepisováním na "esemesky". Bývá tím prý zaměstnán celý den, protože jich chodí poměrně hodně. Většinu času mu však zabere příprava na půlnoční mši. "Po ruce mám diktafon, na který si nahrávám myšlenky, jež mě během dne napadnou. Je pro mě důležité, abych lidi, kteří přijdou do kostela, pohladil na srdíčku a oni to ode mne očekávají. Musím přiznat, že jsem tím tak vystresovaný, že se už stejně nemůžu soustředit na nic jiného."

Dárky rád dává i dostává, ale nerad kupuje. Obvykle si na ně prý vzpomene na poslední chvíli a řeší je u benzinových čerpadel. Zjistil však, že jsou to ta nejlepší místa pro nákupy. "Jsou tam nejmenší fronty," směje se. I když tvrdí, že mu nikdo dárky nenosí, a proto se obejde bez vánočního stromku, letos si pro jistotu jeden pořídil. "Rozhodl jsem se pro stromek v květináči, abych ho po Vánocích mohl ještě použít. Mám tedy takový recyklovatelný vánoční stromeček. Co kdyby náhodou Ježíšek přišel i ke mně?" směje se. A co by si přál? Nové hodinky. Ty staré se mu totiž před pár dny rozbily. Tohle přání má ale háček. "Nemůžu si o ně Ježíškovi říct, protože rozbité nejsou. Bylo mi totiž řečeno, že jen došla baterka. Škoda."

Coby neobyčejný farář, který se moderně obléká, kamarádí s celebritami a občas zajde na nějaký ten večírek, má také originální vánoční přání. Aby nikoho neurazil, nepřeje lidem, ale postavičkám z betlému. "Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechno kolem, oslům, aby nebyli paličatí a tupí, ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem, pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak hloupé, jak vypadají, andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi, králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě a svaté rodině, aby našla teplé místo v srdci lidí."