Farář Zbigniew Czendlik má dceru

„Jmenuje se Leena. Vybral jsem si ji na internetu podle fotografie. Má vadu zraku, trochu jí ujíždějí obě oči. I proto jsem se rozhodl zrovna pro ni. Říkal jsem si, že kdyby za mnou někdy přijela a šli jsme vedle sebe, měla by mě pořád na očích a neztratila by se mi,“ vysvětluje Czendlik.

O adopci přemýšlel už dlouho. Sám totiž tuhle myšlenku podporuje a každému ji doporučuje, a tak chtěl jít příkladem. „Otcovská“ péče ho stojí sedm tisíc ročně. „Minimální částka je pět tisíc, ale já poslal sedm. Je to pro mne sice dost peněz, ale víc je to pro to dítě. Bude za ně celý rok studovat,“ říká.

Farář předá Anděla

Momentálně se Zbigniew Czendlik připravuje na výroční ceny Akademie populární hudby Anděl Allianz 2004, které se budou předávat o víkendu v ostravské ČEZ Areně. Čeká ho důležitý úkol - uvede kategorii zpěvačka roku.

„Mám obrovskou trému. Sportovní hala není zrovna moje prostředí. Musím se při mluvení něčeho držet. V kostele na to mám pult, tady nebudu mít nic. Petr Šiška, prezident Akademie populární hudby a scenárista celé akce, který mě oslovil a já si toho moc vážím, chce, abych tomu dodal punc. Je to pro mě hrozně zavazující. Taková celebrita a uznávaná osobnost, jako je třeba Hana Hegerová, se postaví na jeviště a nemusí vůbec mluvit. Já nejsem žádná osobnost a tak musím něco říct. Nechtěl bych to samozřejmě pokazit. Snad to dobře dopadne, uvidíme,“ říká Czendlik.

Řeč už má Zbigniew Czendlik připravenou, jen se ještě rozmýšlí, co si pro tuto slavnostní událost oblékne. „Co se týká oblečení, jsem pomalu jako ženy. Dlouze přemítám, co na sebe. Až se za to stydím. Asi to vyřeším nakonec tak, že do kufru nandám půlku svého šatníku a na místě si nechám poradit.“