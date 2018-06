"Není tam žádný silný jed, který by někomu přivodil kolaps v pěti minutách," dodala. Jedenáctiletá Tania a její stejně stará spolužačka Alessandra upadly do mdlob, když ve středu při prohlídce muzea zkoumaly faraónův sarkofág. O něco později se další dívka na stejném místě začala třást a propukla v slzy.Od prvního podobného případu loni v březnu provedlo vedení muzea řadu testů, aby prověřilo bezpečnost vzduchu v okolí egyptských památek. "Na výsledky čekáme od března," řekla Donadoniová. "Kdyby něco našli, dali by nám už vědět."Turínské muzeum hostí proslulou sbírku egyptských starožitností, včetně zdobených sarkofágů, malého chrámu a pohřební komory z roku kolem 1400 před naším letopočtem, které koncem 18. století shromáždil italský panovník Carlo EmmanueleIII.