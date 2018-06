Fanynky omdlévaly před Ricky Martinem

Desítky mladých švédských fanynek musely dostat první pomoc v podobě kyslíkové lahve poté, co do obchodního domu v centru Stockholmu v úterý zavítal jejich idol, popová hvězda sametového hlasu - Ricky Martin. Do prostor obchodního domu, kde zpěvák podepisoval své nové album, se natěsnalo 1200 převážně mladých dívek.