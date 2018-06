Fanynky mají šanci, říká před koncertem Elánů Jožo Ráž

"Láska je důležitá a já jsem zamilovaný pořád, bez toho nemá život smysl," říká Ráž. Rocker, který dobře ví, že přízeň fanynek je velmi důležitá, pak chvíli váhá, jestli prozradí, komu věnuje své city. Léta je totiž ženatý a jeho nejstarší syn už z něj dokonce udělal dědečka. "Fanynky mají šanci, ale já jsem strážený bodyguardy, ke mně se nikdo nedostane," říká nakonec se smíchem.

Po nehodě měl problémy s pamětí a hlavu nezatěžuje zbytečně ani dnes. Zajímá ho jen současnost, minulost a budoucnost neřeší. "Žiju současností, ještě tak možná dva dny dopředu a víc ničím. Co bylo, to už neexistuje. Projel jsem s kapelou celý svět a já vůbec nevím, kde jsem byl. Nepamatuju si nic, protože by mě to zatěžovalo. Ani plánovat nemá dopředu cenu, nikdo neví, co přijde," míní zpěvák.

Koncerty ovšem samozřejmě plánovat musí, respektive je za něj plánuje management. Koncertní turné, které Eláni momentálně rozjíždějí, začne v praské O2 Areně 20. října. O čtyři dny později oslaví Jožo Ráž šestapadesáté narozeniny. Protože však považuje datum červnové nehody roku 1999 za své znovuzrození, bude slavit s nadsázkou narozeniny jedenácté.

Na koncertu představí staré hity, ale také několik písniček z nového alba Anjelská daň. Budou opět ze života, o kterém Eláni zpívají. A kde bere Ráž do života potřebný elán? "Ze srdce, mám ho v sobě. A ze života, který mám hrozně rád, proto o něm zpívám," uvádí.

Stejný vztah k životu mají i členové kapely The Tap Tap, která bude předskokanem slavných Elánů. Bohužel neměli takové štěstí a nenarodili se zdraví, kapela je totiž složená ze studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu (více zde).

Zakladatelem a kapelníkem skupiny je Šimon Ornest, který s nadšenými muzikanty nazkoušel speciálně pro pražský koncert hit Elánů Smrtka na pražskom Orloji v novém aranžmá. The Tap Tap ji členům skupiny Elán Jožo Rážovi, Vašo Patejdlovi a Jánu Balážovi předvedli na tiskové konferenci spojené s veřejnou zkoušku. "Kapela The Tap Tap nám byla sympatická hned od chvíle, co jsme se o ní dozvěděli. Je fantastické, co všechno tito mladí lidé dokázali a jak kvalitní muziku dělají. Už se na ně moc těšíme," uzavírá frontman skupiny Elán.