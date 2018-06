Fanynky: Bruci, máš sexy zadek!

Probíhající idol byl pohotový. "O Tobě bych mohl říct to samé, jenže by mě za to s největší pravděpodobností hned zavřeli," stačil jí prý trefně a vtipně odpovědět.

Své by mohla vykládat také Willisova ochranka, která ho při běhání doprovází a která si s ním užije často horké chvilky. "S tím, že mění z vteřiny na vteřinu předem dohodnutou trasu, jsme se už smířili. Horší je to s jeho zdravením a objímáním fanynek. V tomhle směru je naprosto nezodpovědný především sám vůči sobě. Hrozí mu tak neuvěřitelné nebezpečí. A o tom, když začne fanynky líbat, už raději ani nemluvím," práskl na filmového hrdinu jeden z nejmenovaných členů jeho ochranky.

"Nepatřím zrovna mezi ty fanynky, které tu stepují ráno co ráno. Zajdu sem jen občas. Je to úžasné vidět takovou hvězdu s upoceným šátkem na hlavě, ve vytahaném tričku a nesmírně sexy upnutých šortkách," prozradila jedna z přihlížejících.

"Když vyběhnete ráno v Los Angeles, pronásledují vás tak akorát fotografové a novináři. Lidé jsou tam na celebrity zvyklí. Tady v New Yorku je to o něčem jiném. Lidé vám při běhu fandí, zdraví vás a jsou daleko vřelejší," usmívá se hlavní hrdina seriálu Měsíční svit.