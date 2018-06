Fanynka dostane novou ledvinu, sehnal ji zpěvák New Kids On The Block

Transplantovanou ledvinu dostane Bobbette Millerová z amerického státu Tennessee. Zpěvák Donnie Wahlberg se dozvěděl o tom, že čeká na operaci, jež jí může zachránit život, z jejího blogu, na který mu jeden z jeho internetových stoupenců poslal odkaz.

"Kliknul jsem na link a pak jsem ho přeposlal a poprosil o pomoc," řekl Wahlberg, který má na Twitteru více než 183 tisíc příznivců.

Zpěvák kapely New Kids On The Block Donnie Wahlberg

"Věděla jsem, že je třeba dostat tu informaci co nejrychleji k co největšímu počtu lidí, a proto jsem její blog dala na Twitter," řekla Abbie Vicknairová, blízká kamarádka Millerové. "A během dvou hodin jsem viděla, že Donnie (Wahlberg) ten link přeposlal. Úplně se mi zastavilo srdce, když jsem to četla. Nemohla jsem uvěřit, že to udělal."

Fanoušci, kteří si Wahlbergův vzkaz přečetli, začali kontaktovat zdravotní středisko Vanderbiltovy univerzity v Nashvillu, kde mezi nimi lékaři vytipovali šest potenciálních dárců. Jeden z nich byl shledán vyhovujícím a Millerová v červnu podstoupí transplantaci.

New Kids On The Block po 15 letech

Skupina New Kids On The Block ve složení Donnie Wahlberg, Danny Wood, Joey McIntyre, Jonathan Knight a Jordan Knight se prosadila koncem 80. let takovými hity, jako You Got It (The Right Stuff) a byla vůbec první chlapeckou kapelou svého druhu.