Fanynka chystá pornofilm s Robbie Williamsem

Na říjen plánuje totiž vydání pornofilmu One Night With Robbie.

Nicméně, protože dvaatřicetiletý zpěvák o podobnou publicitu nemá zájem, nahradí ho před kamerou někdo jiný.

Hlavní ženská představitelka se však ve filmu objeví osobně. "Bude to vzrušující, těším se, jak předvedu vše, co jsem dělala s Robbiem," svěřila se Noeemi deníku The Sun. "Při natáčení sexuálních scén netrpím žádnými zábranami," dodala.

Věří, že její filmařský debut bude mít úspěch. Už proto, že se na trhu objeví vzápětí po singlu Rudebox, který má být upoutávkou na Williamsovo nové album.