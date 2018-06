Fantazie Zdeňka Lhotského se prochází po skleněných talířích

Vživotě se už skla nedotknu, prohlásil prý kdysi akademický malíř Zdeněk Lhotský, člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví. Jak to dopadlo? Se svými tavenými skleněnými plastikami teď sklízí úspěch v Itálii, Anglii, USA, Rakousku, Německu, Indii, Lucembursku a Nizozemsku, kde pravidelně vystavuje. Anejprestižnější prodejní místo, kde lze Lhotského práce najít? Corning Museum of Glass v USA, do jehož muzejní prodejny se dostávají umělecká díla jen těch nejlepších z nejlepších. Atím Lhotský bezesporu je - spolu se svým profesorem z VŠUP Stanislavem Libenským se řadí mezi nejlepší umělce v tomto oboru. Lhotského tvorba vzniká ve sklářské dílně na Pelechově, jejíž začátky sahají do padesátých let. Do světa designu pronikl kolekcí skleněných mís a talířů pod názvem S.K.L.O. Nejprve obsahovala barevné talíře. Spojováním barevných, průhledných a neprůhledných skleněných hmot vznikly zajímavé grafické efekty. Později Lhotský přišel s jednoduchými čirými talíři a nyní na ně pískuje nejrůznější motivy. Velmi zábavné jsou vedle sebe se opakující náměty. Vtipnou pointu mají i velké talíře, na kterých je například slonice s malým slůnětem v bříšku. Na skleněném designu Zdeňka Lhotského je vcelku příjemná i cena. Malé talíře pořídíte od 1200 Kč a za velké zaplatíte kolem 4000 Kč.