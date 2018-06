Fanoušek koupil Adamsovy ponožky

Černé ponožky od Armaniho měl pětačtyřicetiletý rocker na sobě v listopadu během charitativního koncertu na podporu dětí v britském Wrexhamu.

Když se autor hitů jako (Everything I Do) I Do It For You nebo Heaven převlékal na představení, zapomněl fusekle v taxíku.

Taxislužba Bluestone Cars nelenila a elegantní suvenýr obratem nabídla na webových stránkách eBay.

Výtěžek z dražby si však firma nenechá - předá ho hospici Nightingale House, poznamenává agentura WENN.

V Londýně žijíci Adams, o jehož ponožky se ucházelo 29 zájemců, pro týž hospic dal předtím do aukce vlastnoručně podepsané cédéčko.