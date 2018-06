Fanoušci uctili památku Jacksona, Karel Gott se nečekaně omluvil

"Promiňte, nebylo to domluveno přes mou agenturu, proto jsem čekal na další podnět, ale ten nepřišel," vysvětli Gott po telefonu během akce pořadatelům vzpomínkové akce Tribute to Michael Jackson v pražském Divadle Hybernia.

"Moc mě to mrzí," řekl Karel Gott, který si místo vystoupení na pódiu léčil pošramocené hlasivky v nemocnici. "Nedostal jem žádné podklady, tak jsem měl za to, že akce padá," omluvil se nakonec.

Publikum přesto neodcházelo zklamané. Ze známých hvězd se prezentovala Jitka Zelenková, Petr Kotvald nebo Richard Pachman, který představil i dávného spolupracovníka Jacksona, belgického hudebníka Francoise Glorieux.

Při vstupu do divadla Hybernia dostal každý návštěvník bílou rukavici, která měla symbolizovat solidaritu se zpěvákem. Ještě před koncertem si zájemci mohli prohlédnout výstavu fotografií, obrazů, plastik a dalších artefaktů inspirovaných Jacksonem. Některá díla mohli také zakoupit. Jedním z majitelů umělecké podobizny se stal režisér Filip Renč.

"Jsem smutná. Je to jako bych šla na pohřeb. Snažím se v sobě tento pocit potlačit," řekla ČTK Jana Krausová, která si prohlížela maketu sochy, jež by ještě letos měla být postavena na Letné. "Bojím se, že to lidi zničí. Ne všichni s tím asi budou souhlasit," poznamenala.

Všechny překvapil třináctiletý syn známého rockera Vladimíra Mišíka Adam Mišík, který kultu Michaela Jacksona přes svůj mladý věk propadl natolik, že se stal jeho imitátorem a tak se prezentoval i při tomto večeru. "Táta mi v tom nebrání, sám uznává třeba Quincyho Jonese, který s Jacksonem spolupracoval," řekl sebevědomý chlapec který má za sebou například role v seriálu Soukromé pasti, či v Hřebejkových filmech Kráska v nesnázích a U mě dobrý.

"Původně jsem dělal fotbal, ale ten mě přestal bavit a jako pohyb mě zaujal tanec. Nejdřív jsem se učil sám, a pak všichni, včetně táty, mě nasměrovali do tanečního studia. Teď se učím u Qaši v Dance house všechny nové styly, protože nemůžu celý život kopírovat Michaela," uznal Adam. "Jinak mám rokovou kapelu, hraji na kytaru a taky zpívám a navíc mě baví herectví, tak uvidím, kam se nakonec vydám," dodal Mišík, který zatím nejvíc řeší poslední dva roky základní školy. Nejraději by se prý ale viděl na herecké konzervatoři.

Imitátorů Jacksona bylo ovšem na akci víc v publiku než na pódiu. I mnozí fanouškové zůstali věrni image a v oděvu jako Jackson přišli uctít zpěvákovu památku, kterou až do 29.8. (den narození Jacksona) bude v Divadle Hybernia připomínat výstava fotek a artefaktů zesnulého krále popu.