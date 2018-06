Fanoušci SuperStar v tlačenici omdlévali!

Unavení, upocení, ale šťastní odcházeli s balíkem podepsaných fotografií svých idolů. Namačkané jako sardinky v úzké uličce ohraničené zátarasy a ochrankou ječeli a lapali po dechu.

Pořadatelé je začali kropit, aby v tlačenici neztratili vědomí. Frontoví bojovníci ale říkali, že jim to za to stojí. Záchranáři měli co dělat, aby zvládli nápor umdlévajících.



"Chci podpis slavných. Báru, Soňu, Spilku a Zbyňka. Fandím jim a moc to sleduji. Musím mít ty podpisy. Odejít rozhodně nechci," přiznala třináctiletá Hana Márová, která vydržela čekat dvě hodiny.

"Přijela jsem ze Vsetína. Chci podpis Romana

Lasoty. Je skvělý, ale bohužel vypadl," řekla Zuzana Vežniková. Dívka však odcházela zklamaná. Do fronty se zařadila příliš pozdě a ke své modle se neprobojovala. Nedostala tak ani cédéčko, které finalisté SuperStar křtili.

Někteří rozumnější uvažovali, že by přece jen z šíleného davu utekli. "Nešlo to ale, i kdybych chtěla," přiznala se Tereza Vacková, kterou mrzelo, že po podpisu musela ihned vyhrazený prostor opustit. S finalisty tak nemohli prohodit půl slova.



Nejvíc si podpisový maraton užívali sami aktéři. "Už se trochu cítím jako hvězda. Chci zpívat, a to k tomu patří," přiznala Bára Zemanová. Těší ji prý, že je považována za favoritku. "Chci zpívat pro lidi. To je můj hlavní cíl," tvrdí.