Policie nicméně situaci bez problémů zvládla a čtyři výtržníky zatkla. Do akce se zapojilo bezmála pět set lidí, z nichž dva utrpěli lehké zranění.Na stadiónu Philips, kde v sobotu remizovala česká reprezentace v přípravném utkání s Nizozemskem 1:1, se budou během ME hrát tři zápasy. Do zahájení šampionátu čeká bezpečnostní složky ještě několik podobných cvičení.