Fanoušci Jacksona mohou strávit noc s jeho osobními věcmi

Do Tokijské věže, stavby inspirované pařížskou Eiffelovou věží, už zavítalo více než 300.000 lidí od 1. května, kdy tu byla otevřena jediná oficiální výstava o Michaelu Jacksonovi, který zemřel 25. června 2009 ve věku 50 let. Jeho fanoušci mu teď mohou být blíž, alespoň prostřednictvím věcí, kterých se dotýkal.

"Ta představa může pro západní kulturu vypadat trochu podivně, ale v Japonsku je tradice být s ostatky a věcmi drahých zesnulých při výročí jejich skonu významným rituálem," říká mluvčí muzea Hirojuki Takamura.

Od neděle se mohou fanoušci postavit do fronty, z níž budou náhodně vybráni ti, kteří budou smět 25. června zůstat v muzeu uprostřed Jacksonovy expozice přes noc.

"Možnost strávit výroční den Michaelovy smrti společně s takovými věcmi, jako je oblečení, které nosil, předměty z jeho domu, bezpočet cen a videonahrávek, to by byl nezapomenutelný zážitek," říká Jacksonova fanynka Mamiko Moriiová, která se v neděli určitě postaví do fronty. "Byla jsem na téhle výstavě už osmkrát a pokaždé mám pocit, že jsem se o kousek víc přiblížila Michaelovu odkazu," dodává.

Šance přespat uprostřed Jacksonova dědictví ovšem nebude zadarmo. Vybraní návštěvníci za ni zaplatí v přepočtu až tisíc dolarů (asi 20.000 korun).