Fanoušci Bartošové: Iveto, pomůžeme ti k získání Slavíka!

Zpěvačka do Mánesa dorazila se svým manželem Jiřím Pomejem a zářila štěstím. Mezi fanoušky se totiž spokojená novomanželka cítí nejlépe. Fakt, že je díky svým problémům nechala čekat, ji hodně mrzelo a odvděčila se jim tím, že s nimi strávila odpoledne, zazpívala sama a také se svým kamarádem Petrem Mukem, který bude hostem na jejím turné po Slovensku.

Ukázalo se, že fanoušci na ni v době její dlouhé absence nezapomněli a ani nezanevřeli, ba naopak. Velký návrat svého idolu chtějí slavit i v prestižní anketě Český slavík Mattoni. Na svém setkání si slíbili, že se pokusí vyšvihnout ji na přední příčky.



Fanoušci Ivety Bartošové v pražském Mánesu

A co na to Iveta? "Kdybych získala přední místo ve Slavíku, tak by mě to samozřejmě těšilo a byla bych za to ráda. Nestojí mi na tom ale život, dávno už vím, co je pro mě podstatné. Slavíka jsem vlastně právě vyhrála tím, že se mi vrátil Artur," říká Pomeje Bartošová.

Příští týden začne pro zpěvačku další důležitá etapa jejího návratu do světa showbyznysu. Zavře se totiž do studia, kde bude pracovat na své v pořadí třiadvacáté desce, po pěti letech další autorské. Třináct až čtrnáct nových písní pro ni napsal Kája Mařík a deska spatří světlo světa 21. října. "Křest bude zajímavý, křtít se totiž bude na střeše Divadla Hybernia," dodává Bartošová.