Fandit Bendemu jezdí i starostové

„Petrovi drží pěsti celý Újezd. Jestli postoupí, příští neděli přivezeme velkoplošné plátno,“ plánuje hostinská Ludmila Krausová z újezdské hospody Na Návsi v době, kdy se na místním náměstíčku houfuje další výprava do Malé sportovní haly na pražském Výstavišti.

Jako ostatně každou neděli krátce před třetí hodinou odpoledne, kdy Petrovi příbuzní, kamarádi a známí z Újezdu, ale i řady okolních vesnic vyrážejí na natáčení dalšího dílu soutěže Česko hledá SuperStar.

„Porotce Michal Horáček mluvil o Petrovi jako o černém koni soutěže. A Újezd u Rosic má černého koně na svém praporu. Tomu říkám symbolika,“ pochvaluje si starostka obce Helena Malá, která do Prahy míří mezi jinými i se starostou a místostarostou Zbraslavi, v níž Petr se svou kapelou pravidelně pořádá charitativní vánoční koncerty.

Většina z výletníků má lístek na natáčení přímo od Petra. Na všechny se ale nedostalo, Petr musí každý týden vybírat, mezi koho zhruba třicet volných vstupenek rozdělí. Ostatní zkoušejí své štěstí v soutěžích na internetu. „Petr se hrozně omlouval, že pro nás lístky asi mít nebude, naštěstí jsme je ale vyhrály na internetu. Stránky o něm a soutěži navštěvuji každý den a do Prahy na přímý přenos jsme se takto dostaly už podruhé,“ popisuje jedna ze zpěvákových kamarádek Ilona Valentová, když spolu se svou sestrou do kufru auta ukládá hned tři transparenty.

Po cestě se ještě kolona aut zastavuje v nedalekém Krokočíně, u domu Petrova bratra Jana, místního starosty. Jejich otec Ján Bende rychle vyskakuje z auta, aby vnučkám donesl dobíjecí kupony na mobilní telefon. „Tak to dělá vždycky. My máme ale všichni kvůli večernímu hlasování většinou dobito už od pátku,“ komentuje Radka Šmardová, další z těch, kteří se vypravili fandit do Prahy. S ubíhajícími kilometry stoupá napětí, Bendemu ale všichni věří. „Dnes jsem klidná, mám dobrý pocit, Petr určitě nevypadne,“ je přesvědčená Radka Šmardová.

Všichni jsou nervózní, až na Bendeho seniora

Na pražské Výstaviště přijíždí újezdská výprava zhruba dvě hodiny před začátkem přímého přenosu. V místním kiosku se postupně potkává s dalšími moravskými Bendeovci, jak si Petrovi fanoušci říkají. Všichni pak společně směřují do Malé sportovní haly, v níž je i před začátkem přímého přenosu skoro nedýchatelno. Víkendová třicetistupňová vedra se v porovnání s vedrem ve studiu zdají snesitelnější.

Při soutěžním koncertu všichni ale na vedro zapomínají a dostávají se do ještě většího varu. Zlití potem sborově skandují, skáčou, mávají transparenty, tleskají, kdykoliv uslyší jméno Bende.

Nervozita ale vládne. Fanoušci poklepávají nohama, silně drží pěsti, koušou se do rtů a neustále poposedávají. Otec Petra Bendeho ale vypadá klidně. „Nervózní jsem byl jen jednou v životě, když jsme s Petrem před osmi lety poprvé společně hráli na koncertě. Dnes jsem klidný, ať to dopadne, jak chce,“ tvrdí Ján Bende a opět nasazuje soustředěný výraz.

Poté, co někteří z porotců kriticky hodnotí první ze dvou nedělních vystoupení Petra Bendeho, křičí jeho příznivci na znamení nesouhlasu. U druhého songu už ale propukají v nadšený křik. „Dobrý, dobrý,“ hodnotí i tatínek hned po prvních tónech.

Rychle poslat hlasy a pak už zní: „Tý brďo!“

O přestávce před vyhlášením výsledků pak všichni běží ven a startují své mobilní telefony. Každý posílá Bendemu desítky hlasů. Jeho maminka nervozitou nemůže ani mluvit. Se synem, který je kvůli soutěži stále v Praze, se neviděla přes tři týdny a nejbližší kontakt s ním má, když je Petr na pódiu. Blíž se k němu dostat nemá šanci.

„Ať to dopadne, jak chce, bude to pro nás všechny výhra. Buď Petr vypadne, a my se s ním konečně uvidíme, anebo nevypadne, a postoupí dál,“ uklidňuje ji Bendeho kamarád Pavel Patočka z Vysokých Popovic.

Při vyhlašování Marie Bendeová skoro nedýchá. V jedné ruce drží růženec po babičce, v druhé třímá matičku pro štěstí, kterou nosí na krku. Když moderátoři prozrazují, že její syn postupuje, všichni kolem radostí vyskakují, křičí a tleskají. Maminka líbá své talismany, dochází i na slzičky. „Tý brďo, tý brďo,“ vypravuje ze sebe šťastný Ján Bende.

Bujaré oslavy se ale nekonají. Kiosek je zavřený, a tak Bendeovi slaví jen symbolicky skleničkou vína v jedné z restaurací po cestě. Po příjezdu do Újezdu u Rosic krátce před třetí ráno si pak ještě na rozloučenou připijí skleničkou slivovice pod jedním z místních kandelábrů. „Stálo to za to, jako ostatně pokaždé,“ hodnotí výlet do Prahy Ilona Valentová. Před sebou má, podobně jako ostatní, zhruba tři hodiny spánku. Ráno se musí do práce.