Fanánek: Sahulova smrt? Velice krutá ironie

Příjemné odpoledne, kdy se připíjelo na zahájení turné Tří sester, získání platiny za prodej jejich posledního alba Mydlovary a křest Fanánkovy sólovky Jevany na chvíli zastínila vzpomínka na zavražděného kolegu. František Sahula byl autorem mnohých hitů skupiny včetně proslulého "Život je takovej". A protože sám život užíval především podle svých představ, kamarádi se rozhodli netruchlit, ale pořádně ho zapít. "On by si žádný proslovy a nekrology nepřál," vysvětlil Lou Fanánek Hagen s panákem v ruce. - Více o Sahulově vraždě čtěte zde



Zavražděný František Sahula

Celá událost mu prý ještě pořádně nedochází. "Poznal jsem ho, když mi bylo sedmnáct, jemu dvacet, a tak byl pro nás velký učitel. To on nás přivedl na Starou kovárnu a naučil nás nezřízeně pít," zavzpomínal Fanánek pro iDNES.cz. "Měl šílená období, která byla spojená i s jeho nemocí - epilepsií - a mám podezření, že byl i tak trochu sociopat - podle jeho chování k některým lidem a dětem. Ale na konci toho tunelu bylo vždy světélko, který slibovalo, že se zase vzpamatuje a složí skvělý věci. Za všechny můžu připomenout album pro České dráhy, který udělal jen za pět dní a nazpíval ho s námi ještě Aleš Brichta. Tím to vždycky všechno vynahradil. Já nejsem člověk, který dává druhou šanci, když ho někdo zklame, ale Sahula, ten tedy stál za to."



Lou Fanánek Hagen a Tři sestry

Právě Fanánek Sahulu kdysi proslavil jako hlavního aktéra videoklipu Průša je úchyl svého projektu Hagen Baden. A protože Sahulův život byl značně neuspořádaný, Fanánka jeho smrt nepřekvapila tolik jako její okolnost. "Když jsem se to dozvěděl, říkal jsem si, že se to dalo čekat, myslel jsem, že někam spadl nebo naboural. Ale takhle nechutná záležitost... Co jsem ho znal, pořád někomu dlužil, a právě on se stal obětí loupežnýho přepadení, to je velice krutá ironie," dodal Fanánek.