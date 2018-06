Fáma o úžasném vynálezu hýbe internetem

Autorem vynálezu, kterému se pracovně říká "Ginger" nebo také "IT", je Američan Dean Kamen, který má na svém kontě už individuální podavač inzulínu nebo "chytré" kolečkové křeslo, které umí jezdit i po schodech. Slibuje, že "věc" bude hotova v roce 2002. Nic víc. Pověst se tudíž šíří z jedné webové stránky na druhou, a ještě více a rychleji elektronickou poštou. Kamenovi se věří - nefiguruje snad v Guinnesově knize rekordů jako člověk, který dokázal "nejdéle nosit jedny džíny bez přestávky"?Šeptandu rozběhl novinář Steve Kemper, který na internetu zveřejnil úryvky ze své knihy, v níž chystaný vynález popisuje jako něco, "co se rozšíří po celém světě a převrátí všechno naruby". Byl zasypán tisícerými otázkami - bude to dopravníprostředek? Jídlo? Komunikační síť? Nový zdroj energie? Lék? Někteří dokonce věří, že to bude maličký osobní hydroplán, jaké se vyskytovaly v obrázkových seriálech v 60. letech. Oblíbená je i představa motocyklu-vznášedla.Věrohodnost podpořily i významné osobnosti internetového světa - šéf knižní firmy Amazon Jeff Bezos údajně prohlásil, že jde o revoluční věc, není však jasné, kteří lidé budou mít právo ji užívat. Zakladatel počítačové firmy Apple Steve Jobs prý řekl,že "jakmile dost lidí tu věc uvidí, nebude problém je přesvědčit, aby odpovídajícím způsobem přeorganizovali život ve městech". Výroky přinesl belgický list La Libre Belgique.Citoval také samotného vynálezce Kamena, který se asi zalekl přehnané reklamy. Usoudil minulý týden, že jeho vynález je sice "slibný", nikoli tak revoluční, "jak se to někomu mohlo zdát". Zmíněná kniha prý vytrhává věci z kontextu a nezmiňuje se o"pochybnostech, výhradách a nebezpečí", které projekt doprovázejí. Ani slovo ovšem o tom, co to je...