Faltýnovou na molu zradily šaty, na přehlídce odhalila své vnady

Nepotvrdila tedy "šuškandu" o tom, že návrat k manželovi korunuje stavba nového domu za Prahou, za který mu údajně slíbila potomka. Nevysvětlila ani to, proč porušila slib, který mu dala, a sice to, že nebude chodit přehlídky v Česku. Návrhářku Beatu Rajskou každopádně neodmítla a objevila se na její přehlídce kolekce Léto 2009.

Během přehlídky jí však trochu slezly šaty, a Faltýnová tak v dekoltu ukázala víc, než plánovala. "To se stává v Itálii běžně, ale nikdo z toho nedělá žádnou aféru," komentovala to po přehlídce.

"Faltýnová mi šla v modelech poprvé a byla jsem s ní velmi spokojená. Vím, že v Česku na přehlídky nechodí, ale domluvily jsme se spolu. Na molech se už příliš neobjevuje ani Diana Kobzanová. Ani jednu jsem ale nemusela vůbec přemlouvat, a to jsem jim nenabídla ani závratný honorář. Rozhodně modelky nepodhodnocuji, ale je to kamarádská cena, za kterou mi kolekci předvedly. Mám asi výhodu v tom, že holky už dneska slyší na moje jméno. A já se zase doslechla, že se mezi nimi říká, že jít Rajskou je prestiž, což mě samozřejmě těší," říká spokojená návrhářka.

Její kolekce na letošní léto představila jednak modely pohodové, prázdninové, zkrátka pro volný čas, a pak společenské, které jsou vhodné pro letní příležitosti, jako jsou například dostihy či party. Inspiraci nasbírala při letošní dovolené na Floridě, kde si užívala sluníčka, moře, jachtaření a pohody. Díky své intuici se trefila i do letošních trendů v barvách. "Žlutá je letos nejvíc, ta letí. Nevěděla jsem to, povedlo se mi to náhodou. Kolekci jsme museli mít připravenou už dlouho dopředu, a když jsem tedy někdy těsně po Vánocích viděla, že se mi shodují všechny trendy, mohla jsem si hrdě říct: Mám nos," uzavírá Rajská.