Faltýnová ukázala půlroční dceru, zamilovala si Floridu

Vydařeného léta si teď maminka s dcerkou, která po ní kromě jiného zdědila bohaté havraní kadeře, užívají i v Česku. Rodina se navíc přestěhovala z pražského bytu do domku za Prahou, kde má veškerý komfort a hlavně čerstvý vzduch.

"Právě jsem ji dokoupala v bazénku," hlásí Petra. "Už po šestinedělí jsem s ní začala plavat pod dozorem porodní asistentky. Učíme se teď potápět a je v tom celkem zdatná. Sice se občas napije, ale už nepláče," dodává.

Mateřství si Petra užívá. Přiznává ovšem, že si na dva dny v týdnu objednala chůvu, aby se mohla věnovat práci modelky. Paradoxně si při ní odpočine. A protože se jí vždy dařilo v Německu a protože je pár měsíců po porodu opět v dokonalé formě a kondici, může přijímat další nabídky našich sousedů.

Petra Faltýnová s manželem Simonem Šteklem

"V Německu už pár týdnů pracuju a musím přiznat, že když tam jedu, odpočinu si. Mateřství je krásná věc, ale poměrně vyčerpávající. Navíc dokončujeme práce v domě, takže je to docela mazec. A jestli se ptáte, co je na tom největší mazec, tak asi to, že když něco zapomenu, tak se dost naběhám. Tohle jsem z pražského bytu neznala," uzavírá s úsměvem Faltýnová.