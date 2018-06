Faltýnová ukázala bradavky, Mašlíková nový účes

Už samotný začátek nasadil vysokou laťku a naznačil, že bude na co se dívat. Slavnostní galavečer, který byl vyvrcholením kampaně Spodní prádlo - symbol zdraví a krásy společnosti La Marque totiž odstartovala Petra Faltýnová v modelu, který zakrýval jen tu nejintimnější část ženského těla.

Kalendář za milion

Spokojená manželka Simona Štekla rozhodně právem dostala milionovou nabídku - nafotit v Barceloně kalendář pro jistou firmu, která před pár lety oslovila Lucii Borhyovou. Do Španělska odletí dnes.



Petra Faltýnová

Hlavní hvězdou večera byla Miss World 2006 Taťána Kuchařová, která své tělo vystavuje na odiv jen velmi vzácně. Kráska, která si na nedostatek práce nemůže stěžovat a žádaná je hlavně ve světě, je štíhlejší než dřív.

Dokonalé tělo předvedla také Michaela Salačová nebo silikonová modelka Hana Mašlíková, jež se ukázala v dlouhých vlasech.



Hana Mašlíková

O tečku s pořádnými grády se postarala zpěvačka Lucie Bílá, která tu měla vedle Radky Fišarové a Ondřeje Rumla hudební číslo. Na pódium vyšla v úpletových šatech, které obkreslovaly její figuru, odhalovaly bříško, nohy i zadeček. Být zpěvačka o pár centimetrů vyšší, skoro by se mezi modelkami ztratila. V nelehkém období, které prožívá kolem rozvodu s Václavem Bártou, ztratila pár kil.



Lucie Bílá

A přesto, že hýřila vtipem a rozdávala energii na všechny strany, bylo znát, že někde uvnitř ji sžírá smutek. Na závěr také přidala trefnou písničku o lásce, která nevyšla, a dodala: "Láska. Co to je? Něco, co hodně bolí. Au."