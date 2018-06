Faltýnová pokřtila kalendář, další chce nafotit Langmajer

"Vybrali jste si pro svůj kalendář nejhezčí holku, ale nechtěli byste se mnou fotit příští rok?" obrátil se s nápadem k zástupcům společnosti PK oil, která oslovila Faltýnovou, dvaačtyřicetiletý Langmajer. A ti mu to před očima všech přítomných v klubu Mecca přislíbili. Na to, jestli nafotí sexy fotky jako Faltýnová, ovšem zatím nedošla řeč.



Petra Faltýnová na křtu svého kalendáře jen zářila

Autorem kalendáře PF 2009 Petra Faltýnová je Vladimír Štross a svádivé fotky v něm vznikly během desetidenního focení ve Španělsku. Tuhle zemi předeslal jižanský vzhled a temperament půvabné modelky, z níž byli Španělé mimochodem vedle.



Petra Faltýnová a Vladimír Štross s jedním ze snímků

"Když jsme fotili v ulicích, museli jsme odtud neustále vyhánět spoustu zvědavců. Okukovali ji, aniž by ji znali, ale pak už ji vlastně znali," vzpomínal na focení Štross.



Jiří Langmajer dražil i Petřiny snímky

Večer s nabitým programem měl hlubší smysl. Faltýnová totiž spolupracuje s dětskými domovy, a tak první kalendář s podpisem dražila.



Petra Faltýnová s manželem Simonem Šteklem

Peníze, něco přes tři sta tisíc korun, šly do dětského centra u Pardubic pro opuštěné děti ve věku do tří let. "Jsem ráda, že můžu tomuto dětskému centru pomoci a že jsme vydražili sumu, která mu bude prospěšná," prohlásila Faltýnová.