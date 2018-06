Faltýnová je tři měsíce po porodu štíhlá jako proutek

"Přibrala jsem během těhotenství opravdu hodně, však mi taky narostlo pořádné břicho. A to jsem do poslední chvíle cvičila. Porodem šlo hodně kilogramů dolů, zbytek díky pohybu. Ještě kilo a budu opět na své váze," říká Faltýnová.

Z dcerky Adrianky je celá rodina doslova nadšená. Nejen, že bez problémů zvládla pobyt na Floridě, kam Petra s manželem krátce po porodu odjela, přestala se také budit a prospí celou noc.

Petra Faltýnová s manželem Simonem Šteklem

"Malá je moc hodná, je to naše sluníčko. Vlasy má pořád stejně husté jako na začátku, navíc jí rychle rostou. Už jsem jí třikrát střihala ofinu a vzadu jí jde dokonce udělat culík," směje se modelka.



Prvorozenou dcerku přestala krásná maminka kojit a tak se může občas vzdálit z domova. Pokřtila například v rámci charitativního koncertu Život pro Haiti s Michalem Davidem nový časopis pro děti. "Máme to asi v genech, moje mamka mě taky kojila jen tři měsíce. Na začátku jsem měla mléka strašně moc, ale uhodil třetí měsíc a bylo po něm."

Petra Faltýnová a Michal David

S Michalem Davidem si během čekání na křest mimochodem měla co povídat, znají se už léta. Navíc našli společné téma - děti a mateřství. Davidova dcera Klára totiž čeká potomka v červenci. Zpěvák mimo jiné nešetřil chválou na Petřin perfektní zevnějšek a dokonalou postavu a zajímal se o to, jak to dělá. Nakonec ji nezapomněl pozvat na svůj narozeninový koncert, který se k jeho padesátinám uskuteční 17. června v O2 areně.