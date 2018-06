Falešný slib je totéž, co lež

Na samém počátku si definujme lež. Lež je takový druh nepravdy, který prospívá mně, ale ubližuje manželce. Mohu lhát o minulosti, tj. o něčem, co se už stalo, mohu lhát i o přítomnosti a kupodivu mohu lhát i o budoucnosti, pokud něco falešně slibuji. Slibovat však mohu jen budoucnost, a ta není nikdy jistá. Pokud manžel dělá sliby typu: Pokusím se sehnat lístky na páteční koncert," je to korektní? Výrazem pokusím se" se stává důvěryhodným. Kdyby řekl, že sežene lístky na koncert, hrál by si na proroka - nemůže totiž vědět, jak budoucnost dopadne. Měl by tedy správně dodat, že lístky sežene, jen pokud už nejsou vyprodány - jenomže tento dodatek může neprozíravá manželka chápat jako výmluvu. Naproti tomu prozíravá manželka odmítne slib nepodmíněný pochybnostmi třeba takto: Něco slibuješ a ani sis nezjistil, zda lístky jsou či nejsou vyprodány." Proto se mám raději vyvarovat slibů v bouřlivém afektu milostnosti, kdy chci manželce udělat radost za každou cenu, a tak jí slíbím nějaký šperk, který jí nekoupím, protože už vpodvečer téhož dne mě bouře milostnosti přejde. Slib nesmí být nikdy odrazem manželské fascinace, nesmí být textem písně o lásce, ale má být vždy brán naprosto vážně, má být závazným manželským ceremoniálem. Tím, že šetřím sliby, a pokud něco slíbím, je zjevné, že usiluji slib splnit, stávám se teprve druhému důvěryhodným. Plněním slibů se stáváme vzájemně důvěryhodnými nebo, jak se nyní říká, získáváme o sobě náležitou reputaci. V okamžiku slibu si mám být jist tím, že slib je splnitelný a že budu usilovat, abych ho splnil. Takže, řeknu-li doma, slibuji, že se pokusím...", mají se v tu chvíli všechny hodiny v bytě zastavit, protože tak významný je to okamžik. Jestliže bych ve chvíli, kdy pronáším slib, věděl, že jen tak kecám a slibuji něco, co vím, že nesplním, pronáším sice falešný slib, ale zdaleka ne ten nejhorší. Nejhorším se stává slib, o němž navíc vím, že mi přinese nějaký zisk. Tak třeba se chci déle pozdržet s kamarády, a proto slíbím své ženě, že se pokusím sehnat lístky na páteční koncert s přesvědčením, že se o nic nepokusím. To je hnusný podraz, který se mi podaří opakovat nejvýše třikrát. Pokud si manžel nohy uběhal, aby lístky sehnal, ale nesehnal, je na místě mu uvěřit. Uběhané nohy jsou sice nedokazatelné, ale stejně je v tomto případě zakázán komentář typu kdo ví, zda ses vůbec snažil...". Věřte mi, že falešného slibovatele snadno odhalíte, stačí jen evidovat jeho plnění slibů. Jsem-li totiž nařčen z neupřímnosti, nemohu upřímnost prokázat. Mohu slíbit upřímnost a vzápětí být nařčen z neupřímnosti a tento problém nemá řešení na úrovni manželské párové komunikace. Vynucovat neprokazatelné sliby znamená koledovat si o lež. Slíbím-li, že koupím brambory, a zapomenu je koupit, je vše dokonale přehledné. Nesplnil jsem evidentně slib, a to tím, že jsem zapomněl. Omluvím se tedy a jdu na nákup.