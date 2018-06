´Falešní´ VyVolení zpívali pro charitu

FOTOGALERIE ZDE

Celý přenos byl jakýmsi mixem záběrů ze studia VyVolených, z pódia venku u Vily, záběrů z rekapitulace, živých prostřihů do Vily a z předtočených klipů nemocnic, se kterými Kapka naděje spolupracuje.

Na začátku jsme mohli vidět poněkud rozpačité nacvičování písničky Láska je láska VyVolenými spolu s lektorem. Až jsem si někdy říkala, proboha, co s toho vzejde, ale každý holt nemůže umět zpívat. A hlavní bylo nadšení, s jakým se snažili píseň přednést.

Ve studiu provázela přenosem Tereza Pergnerová spolu s Vendulou Svobodovou, se kterou oznámily výsledky internetové aukce. Třetí nejúspěšnější byl obraz Boží oko, který namalovala Regina. Byl vydražen za 50 100 korun, Katčin náhrdelník za 56 100 korun a největší zájem byl o Trabant VV Edition. Za toho dal dražitel 365 100 korun. Celkem dražba vynesla 609 900 korun. - více zde

Nadace Kapka naděje získala v rámci týdne VyVolených zatím 17 200 000 korun . "Pozor! Je to historická částka v historii charity vůbec. Vybralo se 17 200 000 korun do teď, do tohoto momentu," uvedla pro rádio Frekvence 1 Vendula Svobodová.



"Peníze půjdou na podporu banky pupečníkové krve, ta stojí ročně asi 7 miliónů korun. A potom půjdou do nemocnic, o kterých byly dokumenty v televizi, to znamená do Liberce, Karlových Varů, Zlína, Uherského Hradiště a tak dále," upřesnila ředitelka nadace.

Nejlépe zvívala Wendy

Pak postupně přicházeli na řadu jednotliví zpěváci. Koncert odstartovali No Name na venkovní rockové scéně a po nich přicházeli další interpreti jako Chinaski, Kamil Střihavka, Petr Kolář, Burma Jones a Bohouš Josef. Vystoupení na rockové scéně zakončil Vlasta Horváth s písničkou Co tě napadá z připravovaného alba. - více zde

Rockové hudebníky střídali zpěváci z popové scény - Ilona Csáková, Monika Absolonová, Petr Muk a nemohla chybět interpretka písně VyVolených Helena Zeťová. Škoda jen, že jsme si žádné vystoupení nemohli vychutnat na živo, bylo by to jistě zajímavější. A tak jsme živě mohli slyšet "jen" VyVolené, kteří tvořili pomyslnou třešinku na dortu. Písničku Láska je láska si užili opravdu do poslední noty i přes výrazné falše (Karel Svoboda ve studiu hodně přivíral oči). Nejlépe zpívala Wendy. Ta celou písničku držela alespoň v jedné, správné tónině. Ale nevyčítejme VyVoleným, že se přesně netrefovali do základu. Jejich nadšení a úsilí to vyvážilo.

Jednotlivá vystoupení prokládaly klipy natočené v nemocnicích, které spolupracují s Kapkou naděje. A tak jsme se podívali na dětská oddělení nemocnice v Motole, Uherském Hradišti, Karlových Varech, Liberci a do ústavu pro tělesně postižené Kociánka v Brně. Smutné a zároveň povzbuzující záběry všem připomněly, jak někdy zapomínáme na to nejcennější, co máme. A také jak někdy zapomínáme na ty, kteří naši pomoc potřebují. Asi to mělo efekt, když poslední mezisoučet, který jsme viděli na obrazovce, byl skoro patnáct milionů. A číslo ještě narůstá.

Rosťa se líbal s Monikou

Ani ve slavnostní večer ale štáb nezapomněl na krátkou rekapitulaci. Aby ne, když VyVolení slavili Silvestr. A alkohol udělal své... Rosťa čím dál víc dorážel na Moniku, líbal ji a dokonce mu ruka zajela pod její mikinu! Rosťo, Rosťo, co by na to asi říkal Saša?!

Nevíme, jestli silvestrovská oslava probíhala relativně poklidně nebo nám jen štáb zatím ty "nejlepší" obrázky neukázal. Každopádně Rosťovo laškování s Monikou bylo asi to nejtvrdší, co jsme viděli. Ano, vlastně ještě jsme si užili, když Regina s Vladkem vymýšleli nachytávky na ostatní. Emil s Katkou našli pod prostěradlem těstoviny, na toaletním papíru byla napatlaná hořčice a na zubním kartáčku měla Wendy mýdlo, které pak znechuceně vyplivovala.

Hodně hereckého talentu a sebezapření předvedla Wendy, která dostala úkol přednést novoroční projev a la Václav Klaus. Dostala paruku, knír a brýle, usedla na záchodovou mísu a "klausovským" hlasem krátký projev pro VyVolené přednesla.

Do pomlouvání ostatních se pustil už i Vladko s Michalem. Není se čemu divit, každému už dochází síly. Vladkovi vadí ti, o kterých to již víme, tedy Saša, Emil, Monika, trochu i Wendy, ale překvapivě i Martin. Právě ten Martin, který Vladka označil v "pozitivním" Zúčtování jako nejmilejšího člověka. Co se mezi Vladkem a Martinem, kteří spolu dosud vycházeli (alespoň na pohled) bez problémů?

