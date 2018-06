Falešná zpráva pro dětský mozek

Zřejmě jen málokoho by napadlo přeměřovat bicepsy, jimiž se pyšní figurky Batmana či Supermana, které jsou dnes k mání v každém hračkářství. Harrison Pope, psychiatr z americké prestižní Harvardovy univerzity, to ovšem udělal. Když míry hračkářské převedl posléze v náležitém poměru na ty skutečné lidské, vyšlo mu děsivých 50 až 65 centimetrů. To odpovídá svalovcům, kteří při chůzi nemohou ani připažit. Úsměvná představa... Ovšem pouze do okamžiku, kdy si uvědomíte, že právě tyto postavy představují v klukovských očích hrdiny, jimž se chtějí podobat. Není náhoda, že nejpopulárnější »minichlapáci« 60. let se zmohli na biceps o pouhých 30 centimetrech. »Tehdy se totiž ještě neobjevily na scéně anabolické stereoidy, a tak mužská váha odpovídala přírodě,« vysvětluje doktor Pope. »Teď už ale je všechno nepřirozené možné. Jenže jak přesvědčíte děti, že taková postava, a tedy i hračka mají k normalitě daleko?« Jestliže chlapci dostávají značně zkreslenou informaci o mužnosti, holčičky zase o ženství, konstatuje psychiatr Pope ve své studii uveřejněné minulý měsíc v Mezinárodním časopise pro poruchy příjmu potravy. Většina dívek, u nichž se v dospívání projeví anorexie, přiznává, že už v dětství se pro ně stala symbolem ženství Barbie, jejíž proporce odpovídají mírám 95-45-82. Mnohé poruchy přijímání potravy mají tedy podle lékařů na svědomí naprosto falešné představy o tom, jak má vlastně vypadat ideální lidské tělo.