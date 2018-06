Fakír očaroval VyVolené, ti pak dokázali nemožné!

Ještě před těmito výkony ale museli VyVolení dostat z těla některé negativní emoce. Nastalo tak odpoledne plné škodolibostí.

Ztráceli se a znovu nacházeli plyšáci nebo kusy oblečení. Pavlovu hlavu ozdobila teplá káva, obrázky Plutovy rodiny zase skončily na zdi připíchlé noži. Marie rozházela Marcyinu kosmetiku po celé koupelně, na oplátku přišla o fotky a spodní prádlo (ze zásoby ve skříni).

Po těchto skopičinách přišla meditace, která měla ve vile zklidnit mysli a připravit jejich majitele na věci příští. Spořádané sezení s dekami a svíčkami na dvoře netrvalo dlouho a do vily vtrhnul - fakír.

VyVolení se dozvěděli, že každého čeká jeden úkol a bylo z toho docela pozdvižení. Všichni si ještě pamatovali den starý bungee jumping, který zdaleka ne všichni přijali kladně (Martin a Marie by mohli vyprávět, Pity také, kdyby byl ve vile).

Jako první přišla na scénu Marcy a vedla si výborně. Tahle jemná slečna holýma rukama přerazila tři hořící tašky! Na fakírovu poznámku, že podobné úkoly potřebují pořádnou motivaci, Marcy moc nereagovala. Ostatní si ale asi uvědomili, že od teďka budou k ní budou muset být trošku opatrnější. Co kdyby se třeba rozčílila...

Pavel nedostal nic destruktivního. Měl si lehnout na postel z hřebů a zvládl to dokonce i s přídavkem - to když mu fakír stoupl na břicho.

Martin měl zase plné kalhoty, nakonec si ale s Tonyho pomocí na ostré střepy lehl a přežil i to, když si na něj stoupla Marcy a fakír, kteří dali dohromady cca 170 kg!! Po Martinovi střepy čekaly na Tonyho, ten je ovšem měl přejít. Původně měly hořet, ovšem Tony to nakonec usmlouval a hořela jen půlka. I tak našlapoval opatrně jak starý zkušený kocour na lovu.

Ve finále dominoval oheň - Marie si přejížděla hořící pochodní po ruce a Pluto musel přenést žhavý uhlík přes bazén. To byl podle slov samotného fakíra nejtěžší úkol, neboť se nedal moc urychlit. Také to napoprvé nevyšlo, ale Pluto se pochlapil.

Je zajímavé vždy pozorovat, jak se po sebetěžších úkolech život ve vile vrací do zajetých kolejí. Takže asi nikoho nepřekvapí, že po večeři a obdrženém alkoholu se Tony s Marinem a protentokráte i Marií věnovali disciplíně, která je ve vile skoro olympijská - pomlouvání Pavla.