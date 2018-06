Facku vlepil zpěvačce Leoně Lewis žárlivý soupeř z X Factoru

Mužem, který zaútočil na Leonu Lewis v londýnském knihkupectví, je podle deníku The Sun Peter Kowalczyk, který neuspěl v soutěži. - čtěte Zpěvačka Leona Lewis dostala facku během své autogramiády

Kowalczyk stál ve frontě pět hodin, aby se s Leonou Lewis setkal. Koupil si její autobiografickou knihu Dreams a když mu ji podepsala, udeřil ji do tváře. Ochranka se na něj okamžitě vrhla a z knihkupectví ho odvezla policie na psychiatrii.

"Vždycky chtěl být zpěvákem. Šel do X Factoru. Kam to dotáhl? Nikam," řekl deníku The Sun otec útočníka Tomasz. Sousedé Petera Kovalczyka popisují jako hubeného osamělého muže, kterého navštěvují pouze jeho rodiče. Otec Tomasz a matka Victoria potvrdili, že jejich syn je anemický a hodně nemocný. O Leoně Lewis se prý zmiňoval už v minulosti, ale padala i jiná jména.

Leona Lewis

"Mluvil o mnohých, Myslím že i o Aleshe Dixon," řekl deníku The Sun otec útočníka a zároveň popřel, že by byl Peter Kovalczyk Leonou Lewis posedlý.

Zpěvačka hned po útoku odmítla vystoupit v televizní show na BBC kvůli oteklému obličeji a teď zrušila i cestu do Německa. "Leona měla odletět do Německa na propagační návštěvu, ale zrušili jsme to. Leona je zjevně ve velkém šoku, ale je v pořádku," uvedl zpěvaččin mluvčí. Zkoušky na její první britský samostatný koncert však proběhnou podle plánu.