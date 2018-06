Fabiánová: nejdřív šaty plné erotiky, poté odhalený výstřih

Večerní a slavnostní šaty jarní a letní kolekce nazvané Orchidealist, které předváděly sličné modelky, byly stejně barevné, něžné, krásné a erotické jako květiny, které inspirovaly jejich autorku. Také ona sama si pro benefiční večer, který v rámci výstavy Tibet mysli moderoval Karel Voříšek, navrhla šaty plné erotiky.



Jana Fabiánová přijímá gratulace za uspořádanou přehlídku a nechtěně nechává diváky nahlédnout do výstřihu

Korunovala je tím, že ve chvíli, kdy uzavřela poslední písní malý jazzový koncert a přebírala kytičku od fanynky, nechala bystré diváky nahlédnout za svůj erotický výstřih.

Po zbytek večera byla víceméně v zákulisí, oblékala totiž modelky. "To musím. Jenom já vím, jak se šaty oblékají, kde se zapínají, kde je potřeba je urovnat. Šaty jsme předváděli dohromady s rukavičkami Candydate, které vymyslela slečna Kovářová. Jsou to vlastně takové šperky na ruce a krásně nám to dohromady ladilo. Modelky měly ve vlasech a na tvářích samozřejmě orchideje," líčí Fabiánová.

Kolekce čtyřiadvaceti šatů vznikla za dva měsíce a je dílem jedné jediné švadleny. "Musím jí moc poděkovat," říká s uznáním Fabiánová.

Navrhování šatů je pro ni tím nejlepším relaxem, rozhodně ne byznysem, i když některé kousky a také luxusní teplákové soupravy do města a do letadla se dnes prodávají v butiku se značkovými botami a kabelkami. Kromě toho ale spolupracuje asi čtyři roky s občanským sdružením Potala a pomáhám organizovat různé koncerty. V rámci projektu Tibet mysli už měla koncert například Zora Jandová a Zdenek Merta.



Naďa Urbánková s dcerou Janou Fabiánovou

Asijský svět zajímá zpěvačku, excelující například v muzikálu Touha, už dlouho. Byla v Indii, v Tibetu a v Nepálu, a dokonce studuje tibetštinu. "Jde to velice ztěžka, je to časově náročné a já času moc nemám. Ale je to krásný jazyk," uzavírá.