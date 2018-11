Ezra Miller: Lidé v Hollywoodu záměrně potlačují svou sexuální identitu

Herec Ezra Miller zaskočil fanoušky svým černým outfitem připomínající spacák, který si vybral u příležitosti čtvrteční pařížské premiéry filmu Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny.

„Cítím se v pohodě se všemi zájmeny, říkejte mi, jak chcete,“ reagoval herec na to, že se prohlásil queerem s fluidní sexuální orientací. Loni Miller přiznal, že mu spousta kolegů v Hollywoodu vyčetla, že udělal chybu, když v jednom z rozhovorů nahlas řekl, že není heterosexuál.

„Spousta lidí mi tehdy řekla, že jsem udělal velkou chybu. Nebudu nikoho jmenovat. Lidé z oboru i lidé mimo obor. Lidé, s nimiž jsem sám nikdy nemluvil. Spousta gayů, queerů, genderově fluidních lidí v Hollywoodu na veřejnosti záměrně potlačuje svou sexuální nebo pohlavní identitu. Bylo mi řečeno, že jsem udělal obrovskou hloupost. Zničil jsem svůj potenciál stát se hercem hlavních rolí. Je to v pohodě. Je to v pořádku. Chtěl jsem to jen říci nahlas,“ prohlásil Ezra v jednom z rozhovorů v roce 2017.



Herec nefandí ani hnutím MeToo a Time’s Up. Stále prý přemýšlí, k čemu jsou vlastně dobrá. „Nejprve nechme všechny muže padnout jako mouchy. Jsem pro. A pak je rehabilitujme. Co to je za blbost? Jak by sexuální obtěžování asi řešily Amazonky?“ svěřil Ezra své myšlenky magazínu GQ Style.