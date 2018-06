ExVyVolený Petr: Na vítěze tipuju Martina

ODPOVĚDI PETRA NAJDETE ZDE

Čtyřiadvacetiletý Ostravák Petr Stanovský v sobotu následoval svou přítelkyni Danu, která soutěž opustila před třemi týdny.

"Věřil jsem si. Myslel jsem, že se vrátím, ale asi jsem nebyl venku tak oblíbený," uvedl Petr krátce po svém vyřazení.

Nicméně to, že se opět uvidí se svou milovanou Dančou, označil za stejnou výhru, jako kdyby vyhrál patnáct milionů.

První noc doma pak byla podle Petra nádherná. "Se sexem samozřejmě. Usnuli jsem asi o půl šesté. Vykládali jsme si. Já jsem jí říkal, jak to bylo poslední tři týdny, co jsem tam všechno prožíval, ona mi zase říkala, jak to tady působí na lidi, jaké názory jsou na nás," prozradil exVyVolený, který věří, že účast v reality show jejich lásce jenom prospěla. "Vila náš vztah určitě obohatila. Teď máme doma trošičku Itálii, na kterou jsme ale zvyklí," odpověděl Petr čtenářům iDNES.

Petr je původním povoláním obchodní zástupce a plánuje, že se do práce vrátí už příští týden. "Budu rád za každou nabídku v showbyznysu, ale růžové brýle už mám dávno dole, takže budu rád, že se mohu vrátit ke své původní práce. Moderování i film bych ale bral," napsal Petr závěrem.



