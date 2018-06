ExVyVolený Martin Hranáč neslyší!

On-line rozhovor s Martinem Hranáčem ZDE

K neštěstí došlo před pěti dny v karlovarském aquaparku. "Skočil jsem do bazénu ze tří a půl metrové výšky. Když jsem vylezl ven, měl jsem pocit, že mám v uchu vodu," popisuje třiadvacetiletý Hranáč.

"Bolest jsem necítil, ale po čtyřech dnech, kdy jsem na jedno ucho nic neslyšel, mi to už přišlo divné, tak jsem zašel k lékařce. Nebylo to však zalehlé ucho, ale prasklý bubínek!"

"Do nemocnice jdu znovu v pondělí. Na bubínek mi dají náhradní blanku, aby se rána zacelila. Doktoři ale ještě nevědí, jak se to bude hojit. S otevřenou ránou jsem totiž chodil několik dní a dostaly se mi do ní nečistoty," řekl smutně Hranáč s tím, že moderování roadshow Baru prý rozhodně ohroženu není.