ExVyVolený Jindra závidí nováčkům vanu

Zvěřina zatím nedokáže nové soutěžící přirovnat k žádnému z bývalých spolubydlících. "Není tam nikdo, koho bych přirovnal k někomu z jedničky. Možná showman Martin, ten připomíná Vlada, ale jen když měl dobrou, hodně dobrou náladu," popřemýšlel.

Hodnotit zatím nechce ani potřeštěný Jindra Hovorka. Kvůli zaneprázdnění totiž viděl jen pár dílů a dívat se bude, až se nastěhují všichni VyVolení. Jedním dechem přidal i slib: "Až přijedu do Prahy, tak bych se rád podíval do vily a hezky si je všechny přes sklo zkontroloval. A pak je okomentuju!"

Pokud by si exVyVolení mohli vybrat a jít do soutěže znovu, už by to neudělali.

Jindříšek sice ještě nedávno uvažoval, že by bez váhání do vily znovu šel. Názor ale rychle změnil po natáčení show k zahajovacímu večeru, kde byl zavřený v nové vile s lidmi z první řady. "Tam jsem z toho neměl už tak dobrý pocit," smutně přiznal.

Možná by ještě popřemýšlel kvůli vaně, která se nově objevila v koupelně: "Tam bych se láznil a převaloval. Nejraději s Katkou a Mončou," přiznal s pověstným smíchem.

Petr by se ale nevrátil za žádnou cenu. "Trošku se bojím, že budou dostávat větší kouř. Ty lidi vůbec netuší do čeho jdou," dodal.

Dalším VyVoleným ale oba fandí. "Hlavně ať to nevzdávají jako já a bojujou," vzkazuje Petr. A Jindra dodává: "Hlavně z toho nezcvokněte!"