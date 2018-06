ExVyVolený Holovský: kšefty se mu hrnou, i z porno branže

"Vypadal jsem hrozně drsně, tak jsem se rozhodl vypadat nějaký čas něžně, být za takového toho šampónka. Pořídil jsem si do ucha i náušnici. Neberou mě teď jenom tak, že jsem nějaký boxer, a konečně se i nálepka exVyVolený začíná přelepovat nálepkou jinou. Vypadám seriózněji a nabídek na práci je mnohem víc. Doufám, že to přinese i víc peněz," říká Holovský, který dokonce dostal i nabídku z porno branže, zatím ji zvažuje.



Dan Holovský před proměnou

Celé tři měsíce trvalo, než mu vlasy narostly, po celou dobu také vydržel nosit do společnosti kšiltovku a svůj záměr změnit image tajit. Na Playboy party, kde se křtilo červencové číslo pánského časopisu, jehož hvězdou je Kateřina Kristelová, dokazovala jeho identitu s jistotou jen přítomnost jeho přítelkyně z vily vyvolených. Ta mimochodem vypadala v lokýnkách a růžových šatech jako panenka Barbie. Mimo jiné prozradila, že si na vlasy svého přítele musela stejně jako on zvykat. "Byla jsem zvyklá na holou hlavu, ale je to příjemná změna, líbí se mi to," prohlásila Fasterová.- Co se dělo na Playboy party Kateřiny Kristelové čtěte zde



Zamilovaný pár, u kterého se propírala už i milenecká potyčka, čeká spousta práce a šetření peněz. Jak upustil od plánování svatby, tak si plánuje koupi bytu a zařízení vlastního hnízdečka lásky. "Svatbu jsme odložili o rok, chci koupit byt, abychom měli nějaké zázemí, teprve pak o ní můžeme uvažovat. Jsme nakonec ještě mladí a máme čas," uzavírá Holovský.