ExVyVolení by podruhé přitvrdili

* Co Vám reality show dala a co vzala?

Kačenka: Neskutečné množství zkušeností, zážitků, splnili mi mé sny, ale i noční můry. Vypětím a emocemi mi vzal několik let života a nahradil je větším množstvím vrásek zdobící můj obličej.

Emil: VV mi toho dali spoustu, sebepoznání, nabídky práce, celkově mi otevřeli dveře k jinému životu, který jsem předtím neznal. Vzali mi pouze soukromí.

Martin: Vzali čas a stereotyp, dali zkušenost a otevřelo nové obzory.

* Co bys na druhé řadě vylepšil(a)?

Kačenka: Nic.

Emil: Asi nic, s první řadou jsem byl spokojen, možná bych soutěžícím dával těžší úkoly a tvrdší tresty za jejich nedodržení.

Martin: Přitvrdil bych na dodržování pravidel.

* Co bys vzkázal(a) novým účastníkum VyVolených?

Kačenka: Gratuluji ke splnění snu, bojujte, držte se tam a hlavně pevné nervy – budete je potřebovat. PS:Chovejme se tak, jak bychom si přáli, aby se k Nám chovali ostatní.

Emil: Ať myslí na to, že je to jen HRA!! Hodně štěstí!!

Martin: Je to jenom hra. Bavte se.

* Je někdo, koho bys rád(a) ve Vile VV2 viděl(a)?

Kačenka: Ráda bych tam viděla Ty – KRITIKY, kteří nám do vily posílali “povzbudivé“ sms, které byly mnohdy opravdu šokující…

Emil: Někoho jako jsem já, showmana, který má velké srdce.

Martin: Pěkné ženské, i když to by mě pak mrzelo,že tam nejsem taky.

* Představ si, že jsi „sudička“. Co bys dal(a) do vínku druhé řadě?

Kačenka: Výdrž, dobré srdíčko, HLAVNĚ ZDRAVÍČKO, ohleduplnost, pevné nervy, pevnou vůli, smysl pro humor, dobrý odhad ať už v čemkoli…

Emil: Úspěch!!!

Martin: Sledovanost.