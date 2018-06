ExVyVolená Wendy zmlátila nevěrného milence!

Wendy se na párty v pražském klubu Face to Face bavila s kamarádkou, když znenadání dorazil i její přítel, exBarman Honza Tlachač, zavěšený do jiné slečny. Štíhlé dlouhovlasé černovlásky se Honza očividně nemohl nabažit, stále ji držel za ruku a sahal na zadek.

Wendy zpočátku nevěřila svým vlastním očím. Vždyť jí ještě před pár hodinami Honzík tvrdil, že je doma u rodičů! Pak se ale z šoku vzpamatovala a rozhodla se jejich několikaměsíční vztah jednou pro vždy ukončit. Nejdříve dala Honzovi pěstí a poté ještě pár facek.

"Jsem z toho dost vedle, poprvé v životě jsem dostal přes hubu! A to od holky!," svěřil se vyděšený Honza, který samozřejmě netušil, že je Wendy na večírku také.

A aby toho nebylo málo, Wendy si okamžitě našla náhradu a se svým novým objevem se před nevěrníky demonstrativně líbala. "Vůbec jsem nevěděla, že je Honza tady v Praze a to spolu chodíme!," řekla nám zhrzená Wendy. "Dala jsem mu co proto, na to nikdy nezapomene," dodala.

Dejdar překvapil plnovousem

Když trochu utichl rozruch kolem mileneckých šarvátek, dostali se ke slovu i hlavní aktéři večírku, který byl tentokrát ve znamení televizního seriálu Poslední sezóna.

Hrdina seriálu Martin Dejdar všechny přítomné překvapil svým plnovousem, ve kterém ho skoro nikdo nepoznal. Dýdžejové Uwa a Lucaso zase přišli stylově oblečeni do ruských hokejových dresů.

Nechyběl ani herec Roman Skamene, Jiří Krytinář, zpěvačka Marcela Březinová, rosnička Romana Vítová a již tradičně krásné finalistky soutěží miss a další účastníci českých reality show.

O půlnoci se pak Jiří Krytinář s Martinem Dejdarem a producentem Petrem Jáklem ujali porcování obrovského modrého marcipánového dortu s logem seriálu.