ExVyVolená Wendy líčila missky s celulitidou

Wendy krátce po skončení první řady VyVolených začala pracovat jako kosmetička v luxusním salonu Eurostudio.

Chtěla se ale prosadit jako vizážistka modelek a celebrit a tak dala výpověď. Od března spolupracuje s předním vizážistou Kájou Pavlíčkem.

Ten měl také na starosti styling vrcholu celého večera - promenády ve spodním prádle Bruno Banani. - více ve fotogalerii

Půvabné dívky se při přehlídce přítomným pánům moc líbily, ředitelka soutěže Kateřina Hamrová ale příliš spokojená nebyla. "Velmi mne překvapilo, nakolik na první pohled krásné slečny nemají zpevněnou postavu. Sice štíhlé, ale s celulitidou a povoleným svalstvem na zadečku. To jen dokládá moji teorii, že většina dívek raději hladoví, než by jedla správně a více sportovala. Tohle především chceme v soutěži změnit," uvedla Hamrová.

Slečny ve věku od 15 do 18 let se nyní připravují na podzimní finále. Všechny získají například zdarma zdravotní monitoring a jídelníček na tělo. "Chceme, aby se dívky naučily, co udělat s problematickými partiemi a jak cíleně doladit postavu do finále. Naučíme je, že krásná, znamená být především zdravá a že se vyplatí starat a investovat do zdraví," dodala Hamrová.